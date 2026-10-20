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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۸

عبور از شرایط سخت کشور در گرو وحدت و انسجام داخلی است

عبور از شرایط سخت کشور در گرو وحدت و انسجام داخلی است

کرج- معاون سیاسی استانداری البرز با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی جریان‌های سیاسی و تشکل‌های انقلابی گفت: احزاب و جمعیت‌ها می‌توانند با تقویت وحدت به عبور کشور از شرایط دشوار کنونی کمک کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وامور بین‌الملل استانداری البرز، قدرت‌الله سیف، معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استانداری البرز، در دیدار با اعضای یک حزب سیاسی استان، بر ضرورت حفظ انسجام داخلی، تقویت وحدت میان گروه‌های سیاسی و بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌ها برای عبور از شرایط دشوار کشور تأکید کرد.

سیف در این نشست با اشاره به شرایط حساس کشور و آنچه توطئه‌های همه‌جانبه دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران خواند، اظهار کرد: حفظ نظام و خدمت به مردم باید محور وحدت و همگرایی همه گروه‌ها و جریان‌های سیاسی باشد و اختلاف‌نظرها نباید به تضعیف انسجام داخلی و شکل‌گیری دوقطبی‌های آسیب‌زا منجر شود.

وی با بیان اینکه عبور از مشکلات کنونی نیازمند مشارکت و همراهی بخش‌های مختلف جامعه است، افزود: احزاب، تشکل‌ها و جمعیت‌های سیاسی از ظرفیت‌های مهم برای تقویت همبستگی اجتماعی، افزایش مشارکت مردم و کمک به حل مسائل کشور برخوردارند و می‌توانند در شرایط دشوار کنونی نقش مؤثری ایفا کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استانداری البرز همچنین بر ضرورت تقویت حضور میدانی و ارتباط مستمر با مردم تأکید کرد و گفت: در شرایطی که کشور با چالش‌های مختلف معیشتی و امنیتی مواجه است، همدلی، مسئولیت‌پذیری و همکاری جریان‌های سیاسی می‌تواند زمینه‌ساز عبور از مشکلات و تقویت اعتماد عمومی باشد.

سیف با تأکید بر پرهیز از دوقطبی‌سازی و اختلاف‌افکنی، انسجام داخلی را یکی از الزامات مقابله با تهدیدها دانست و خاطرنشان کرد: همه جریان‌ها و گروه‌هایی که دغدغه حفظ نظام و خدمت به مردم را دارند، باید با تکیه بر نقاط مشترک و تقویت همکاری‌ها، در مسیر حل مسائل و صیانت از منافع ملی حرکت کنند.

این دیدار در راستای گفت‌وگو با تشکل‌های سیاسی استان البرز و بررسی ظرفیت‌های آنان برای تقویت وحدت، هم‌افزایی و مشارکت در عبور از شرایط دشوار کشور برگزار شد؛ بازدید از دفاتر احزاب فعال استان در برنامه های مستمر معاونت سیاسی قرار دارد.

کد مطلب 6984492

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