عبور از شرایط سخت کشور در گرو وحدت و انسجام داخلی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وامور بین‌الملل استانداری البرز، قدرت‌الله سیف، معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استانداری البرز، در دیدار با اعضای یک حزب سیاسی استان، بر ضرورت حفظ انسجام داخلی، تقویت وحدت میان گروه‌های سیاسی و بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌ها برای عبور از شرایط دشوار کشور تأکید کرد.

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سیف در این نشست با اشاره به شرایط حساس کشور و آنچه توطئه‌های همه‌جانبه دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران خواند، اظهار کرد: حفظ نظام و خدمت به مردم باید محور وحدت و همگرایی همه گروه‌ها و جریان‌های سیاسی باشد و اختلاف‌نظرها نباید به تضعیف انسجام داخلی و شکل‌گیری دوقطبی‌های آسیب‌زا منجر شود.

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وی با بیان اینکه عبور از مشکلات کنونی نیازمند مشارکت و همراهی بخش‌های مختلف جامعه است، افزود: احزاب، تشکل‌ها و جمعیت‌های سیاسی از ظرفیت‌های مهم برای تقویت همبستگی اجتماعی، افزایش مشارکت مردم و کمک به حل مسائل کشور برخوردارند و می‌توانند در شرایط دشوار کنونی نقش مؤثری ایفا کنند.

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معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استانداری البرز همچنین بر ضرورت تقویت حضور میدانی و ارتباط مستمر با مردم تأکید کرد و گفت: در شرایطی که کشور با چالش‌های مختلف معیشتی و امنیتی مواجه است، همدلی، مسئولیت‌پذیری و همکاری جریان‌های سیاسی می‌تواند زمینه‌ساز عبور از مشکلات و تقویت اعتماد عمومی باشد.

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سیف با تأکید بر پرهیز از دوقطبی‌سازی و اختلاف‌افکنی، انسجام داخلی را یکی از الزامات مقابله با تهدیدها دانست و خاطرنشان کرد: همه جریان‌ها و گروه‌هایی که دغدغه حفظ نظام و خدمت به مردم را دارند، باید با تکیه بر نقاط مشترک و تقویت همکاری‌ها، در مسیر حل مسائل و صیانت از منافع ملی حرکت کنند.

این دیدار در راستای گفت‌وگو با تشکل‌های سیاسی استان البرز و بررسی ظرفیت‌های آنان برای تقویت وحدت، هم‌افزایی و مشارکت در عبور از شرایط دشوار کشور برگزار شد؛ بازدید از دفاتر احزاب فعال استان در برنامه های مستمر معاونت سیاسی قرار دارد.