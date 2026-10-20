انفجار یک فروند سوپر نفتکش متخلف در جنوب تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: یک فروند سوپر نفتکش متخلف با اصابت با یک مین دریایی در جنوب تنگه هرمز منفجر و دچار آتش سوزی گردید.

در متن این اطلاعیه آمده است: این سوپر نفتکش با بیش از 2 میلیون بشکه نفت خام، تمامی سامانه های راداری و ناوبری خود را خاموش کرده و بی توجه به هشدارهای نیروی دریایی سپاه در تلاش بود از مسیر غیر مجاز جنوبی تنگه هرمز، خارج شود که با اصابت به مین دریایی منفجر شد.

نیروی دریایی سپاه اعلام می‌کند: مالکان و خدمه شناورها در خلیج فارس و دریای عمان در قبال عبور از مسیر های غیر مجاز مسئول بوده و هرگونه تحرکی که امنیت این تنگه را نادیده بگیرد با قاطعیت برخورد خواهد شد.