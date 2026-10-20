به گزارش خبرنگار مهر، کامران فرمان‌پور عصر امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی بررسی‌های کارشناسی و ارزیابی‌های ارائه‌شده از سوی اداره کل شیلات لرستان درباره ظرفیت اکولوژیک رودخانه‌های استان و وضعیت ذخایر ماهیان رودخانه‌ای، پیشنهاد صدور مجوز صید ماهی با قلاب و تور به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه شد که پس از بررسی، مورد تأیید قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس این موافقت، امکان صدور پروانه صید با قلاب و تور متناسب با ظرفیت تعیین‌شده و معادل یک درصد از تولید کل رودخانه‌های استان فراهم شده است.

شرایط و هزینه صدور پروانه صید ماهی

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با اشاره به ضوابط زمانی صید تصریح کرد: بر اساس مجوز صادرشده، صید ماهی در رودخانه‌های استان تا پایان دی‌ماه سال جاری، صرفاً در روزهای پنجشنبه و جمعه مجاز است و متقاضیان باید پیش از اقدام به صید، پروانه معتبر دریافت کنند.

فرمان‌پور درباره هزینه و میزان مجاز صید نیز گفت: هزینه صدور پروانه صید با قلاب پنج میلیون ریال تعیین شده و دارندگان آن مجاز به صید حداکثر پنج قطعه ماهی در روز هستند. همچنین هزینه پروانه صید با تور ۱۰ میلیون ریال است و دارندگان این پروانه می‌توانند روزانه حداکثر ۲۰ قطعه ماهی صید کنند.

صیانت از ذخایر آبزی و پایداری اکوسیستم‌های آبی

وی تأکید کرد: صدور پروانه‌های صید از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و با رعایت ضوابط، استانداردها و ملاحظات زیست‌محیطی انجام می‌شود و هرگونه صید باید در محدوده مجاز و مطابق شرایط مندرج در پروانه باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان در پایان خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از منابع آبزی باید متناسب با ظرفیت طبیعی رودخانه‌ها و با در نظر گرفتن ضرورت حفاظت از تنوع زیستی انجام شود تا ضمن فراهم‌شدن امکان بهره‌برداری اصولی و مسئولانه، پایداری اکوسیستم‌های آبی و ذخایر ماهیان رودخانه‌ای استان نیز حفظ شود.