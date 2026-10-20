توسعه فضاهای ورزشی مدارس، گامی مؤثر در تربیت نسل آینده است

به گزارش خبرگزاری مهر آیین افتتاح و بهره‌برداری از زمین‌های ورزشی مدرسه باغچه‌بان با حضور مهدی مهرور، معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه شهرستان کرج، شعبانی رئیس آموزش‌ و پرورش استان البرز، جمعی از مسئولان، فرهنگیان، مربیان ورزشی و دانش‌آموزان برگزار شد.

مهدی مهرور در این مراسم ضمن تبریک هفته تربیت بدنی به جامعه ورزشی استان البرز و شهرستان کرج، با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به آموزش و پرورش اظهار کرد: ورزش یکی از ارکان مهم تربیت دانش‌آموزان است و در کنار ارتقای سلامت جسمی، نقش مؤثری در تقویت روحیه پهلوانی، اخلاق‌مداری، مسئولیت‌پذیری و احترام به ارزش‌های انسانی دارد.

وی با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه تعلیم و تربیت افزود: مدارس علاوه بر نقش محوری در آموزش علمی، بستر مهمی برای پرورش استعدادها و شکل‌گیری شخصیت نسل آینده هستند و توجه به فعالیت‌های ورزشی و تربیتی می‌تواند در رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان تأثیرگذار باشد.

معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه شهرستان کرج همچنین با اشاره به جمعیت بالای دانش‌آموزی استان و ضرورت توسعه سرانه‌های آموزشی و پرورشی، بر لزوم مشارکت دستگاه‌های اجرایی، خیرین، صنعتگران و آحاد جامعه برای ارتقای امکانات آموزشی و ورزشی تأکید کرد.

مهرور در ادامه از تلاش‌های مجموعه آموزش‌وپرورش، مدیران مدارس، معلمان، مربیان و عوامل اجرایی در مسیر ارتقای کیفیت آموزش و فراهم‌سازی امکانات مناسب برای رشد و شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان قدردانی کرد.

افتتاح و بهره‌برداری از زمین‌های ورزشی مدرسه باغچه‌بان، گامی در راستای توسعه امکانات ورزشی مدارس، افزایش فرصت فعالیت بدنی دانش‌آموزان و تقویت زیرساخت‌های تربیتی در محیط‌های آموزشی به شمار می‌رود.