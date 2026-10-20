ترامپ: بیش از ۴۰۰ میلیون دلار تا انتخابات کنگره هزینه خواهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که از جایگاه متزلزل خود در میان آمریکایی ها به دلیل تبعات تجاوز پرهزینه اش به ایران و بالارفتن قیمت های در این کشور آگاه است، در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال خبر داد: اعلام می‌ کنم که تا روز انتخابات، بیش از ۴۰۰ میلیون دلار در حمایت از انتخابات میان‌دوره‌ای که مهم‌ترین انتخابات در تاریخ کشور ماست، هزینه کرده‌ یا هزینه خواهم کرد.

میزان رضایت آمریکایی‌ها از عملکرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به پایین‌ترین سطح در هر دو دوره ریاست‌جمهوری او رسیده است.

افزایش قیمت بنزین و نگرانی‌های اقتصادی در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در سوم نوامبر (۱۲ آبان) از عوامل مؤثر بر کاهش حمایت از ترامپ عنوان شده‌اند.

بر اساس نظرسنجی ۴ روزه رویترز و مؤسسه ایپسوس که ۱۹ اکتبر (۲۷ مهر) پایان یافت، تنها ۳۱ درصد آمریکایی‌ها از عملکرد ترامپ رضایت دارند؛ رقمی که نسبت به دو هفته قبل یک واحد درصد کاهش یافته است.