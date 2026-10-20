به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از لباس تیم فوتسال بانوان لرستان با حمایت مجمع خیرین سلامت استان و با حضور مدیرعامل، رئیس و اعضای هیئتمدیره این مجمع، مسئولان، مهمانان و بازیکنان تیم در سالن ورزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار شد.
این مراسم در آستانه آغاز رقابتهای لیگ برتر فوتسال بانوان و با هدف حمایت از ورزش بانوان و تقویت پیوند میان حوزه سلامت و ورزش برگزار شد.
محمدکاظم مرادیفرد، رئیس هیئتمدیره مجمع خیرین سلامت لرستان، در این مراسم با اشاره به آغاز رقابتهای لیگ برتر اظهار کرد: نخستین دیدار تیم فوتسال بانوان استان روز پنجشنبه ۳۰ مهرماه به میزبانی لرستان در سالن ورزشی هلالاحمر استان برگزار میشود.
وی ضمن آرزوی موفقیت برای تیم «پیشتازان»، از بانوان و علاقهمندان به ورزش در استان دعوت کرد با حضور در سالن مسابقه، از نمایندگان لرستان در این رقابتها حمایت و آنها را تشویق کنند.
حمایت از ورزش بانوان و ارتقای نشاط اجتماعی
در این مراسم بر اهمیت تداوم حمایت از ورزش جوانان و توسعه زیرساختهای سلامتمحور تأکید شد. همچنین حضور فعال بانوان در عرصه ورزش بهعنوان عاملی مؤثر در ارتقای سلامت جسمی و روانی، افزایش نشاط اجتماعی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
مراسم رونمایی از لباس تیم فوتسال بانوان لرستان با گرفتن عکس یادگاری بازیکنان، کادر فنی و اعضای مجمع خیرین سلامت استان در فضایی صمیمی و پرنشاط به پایان رسید.
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