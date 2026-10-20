  1. استانها
  2. لرستان
۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۲۷

رونمایی از لباس تیم فوتسال بانوان لرستان با حمایت مجمع خیرین سلامت

رونمایی از لباس تیم فوتسال بانوان لرستان با حمایت مجمع خیرین سلامت

خرم‌آباد- مراسم رونمایی از لباس تیم فوتسال بانوان لرستان با حمایت مجمع خیرین سلامت استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از لباس تیم فوتسال بانوان لرستان با حمایت مجمع خیرین سلامت استان و با حضور مدیرعامل، رئیس و اعضای هیئت‌مدیره این مجمع، مسئولان، مهمانان و بازیکنان تیم در سالن ورزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار شد.

این مراسم در آستانه آغاز رقابت‌های لیگ برتر فوتسال بانوان و با هدف حمایت از ورزش بانوان و تقویت پیوند میان حوزه سلامت و ورزش برگزار شد.

محمدکاظم مرادی‌فرد، رئیس هیئت‌مدیره مجمع خیرین سلامت لرستان، در این مراسم با اشاره به آغاز رقابت‌های لیگ برتر اظهار کرد: نخستین دیدار تیم فوتسال بانوان استان روز پنجشنبه ۳۰ مهرماه به میزبانی لرستان در سالن ورزشی هلال‌احمر استان برگزار می‌شود.

وی ضمن آرزوی موفقیت برای تیم «پیشتازان»، از بانوان و علاقه‌مندان به ورزش در استان دعوت کرد با حضور در سالن مسابقه، از نمایندگان لرستان در این رقابت‌ها حمایت و آن‌ها را تشویق کنند.

حمایت از ورزش بانوان و ارتقای نشاط اجتماعی

در این مراسم بر اهمیت تداوم حمایت از ورزش جوانان و توسعه زیرساخت‌های سلامت‌محور تأکید شد. همچنین حضور فعال بانوان در عرصه ورزش به‌عنوان عاملی مؤثر در ارتقای سلامت جسمی و روانی، افزایش نشاط اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.

مراسم رونمایی از لباس تیم فوتسال بانوان لرستان با گرفتن عکس یادگاری بازیکنان، کادر فنی و اعضای مجمع خیرین سلامت استان در فضایی صمیمی و پرنشاط به پایان رسید.

کد مطلب 6984514

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها