به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از لباس تیم فوتسال بانوان لرستان با حمایت مجمع خیرین سلامت استان و با حضور مدیرعامل، رئیس و اعضای هیئت‌مدیره این مجمع، مسئولان، مهمانان و بازیکنان تیم در سالن ورزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار شد.

این مراسم در آستانه آغاز رقابت‌های لیگ برتر فوتسال بانوان و با هدف حمایت از ورزش بانوان و تقویت پیوند میان حوزه سلامت و ورزش برگزار شد.

محمدکاظم مرادی‌فرد، رئیس هیئت‌مدیره مجمع خیرین سلامت لرستان، در این مراسم با اشاره به آغاز رقابت‌های لیگ برتر اظهار کرد: نخستین دیدار تیم فوتسال بانوان استان روز پنجشنبه ۳۰ مهرماه به میزبانی لرستان در سالن ورزشی هلال‌احمر استان برگزار می‌شود.

وی ضمن آرزوی موفقیت برای تیم «پیشتازان»، از بانوان و علاقه‌مندان به ورزش در استان دعوت کرد با حضور در سالن مسابقه، از نمایندگان لرستان در این رقابت‌ها حمایت و آن‌ها را تشویق کنند.

حمایت از ورزش بانوان و ارتقای نشاط اجتماعی

در این مراسم بر اهمیت تداوم حمایت از ورزش جوانان و توسعه زیرساخت‌های سلامت‌محور تأکید شد. همچنین حضور فعال بانوان در عرصه ورزش به‌عنوان عاملی مؤثر در ارتقای سلامت جسمی و روانی، افزایش نشاط اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.

مراسم رونمایی از لباس تیم فوتسال بانوان لرستان با گرفتن عکس یادگاری بازیکنان، کادر فنی و اعضای مجمع خیرین سلامت استان در فضایی صمیمی و پرنشاط به پایان رسید.