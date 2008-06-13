شروط رژیم صهیونیستی برای آتش بس با حماس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابعی در وزارت جنگ رژیم صهیونیستی امروز اعلام کردند: یک مسئول اسرائیلی شروط تل آویو را برای دستیابی به آتش بس در نوارغزه به قاهره ارائه داد.

این شروط در خلال نشست روزگذشته "عاموس گلعاد" یکی از مسئولان وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در قاهره به "عمر سلیمان" رئیس دستگاه اطلاعاتی مصر عنوان شد.

دراین شروط اسرائیل خواستار آن شد؛ پرتاب موشک به سوی سرزمین های اشغالی از سوی نیروهای مقاومت فلسطینی متوقف شود و تحرکات بیشتری از سوی مصر به منظور متوقف کردن آنچه قاچاق اسلحه می نامند، به سوی نوارغزه صورت گیرد و همچنین پیشرفت هایی در روند مذاکرات اسرا با هدف آزادی گلعاد شالیت به دست آید.

به گفته این منابع اسرائیلی ، تل آویو تاکنون هیچ پاسخ رضایت بخشی دریافت نکرده است.

درعین حال این منابع تصریح کردند: طرف های مذاکره کننده مصری که به عنوان میانجی ایفای نقش می کنند؛ وعده دادند که پاسخ های جدید از سوی حماس در اواسط هفته آتی ارائه خواهد شد.

این درحالی است که مصر اخیرا طرحی سه مرحله ای با هدف برقراری آتش بس در نوارغزه بین حماس و رژیم صهیونیستی ارائه داد؛ در مرحله اول این طرح، جنبش حماس و دیگر گروههای مبازر فلسطینی در نوارغزه حملات خود را بر ضد اسرائیل متوقف خواهند کرد. در همین حال ارتش رژیم صهیونیستی نیز هجوم بر نوارغزه را متوقف، اما هنوز اجاره بازداشت فلسطینیان در کرانه باختری را خواهد داشت.

در مرحله دوم این طرح، اسرائیل تسهیلاتی را در گذرگاههای مرزی نوارغزه فراهم خواهد کرد و اجازه ورود کامیونهای حامل کالا به این منطقه را خواهد داد.

در مرحله سوم نیز اسرائیل موضوع بازگشایی گذرگاه رفح را در صورت پیشرفت امور بررسی خواهد کرد.

از سوی دیگر مصر متعهد خواهد شد در صورت موافقت اسرائیل با بازگشایی گذرگاه رفح، درباره آزادی گلعاد شالیت نظامی اسرائیلی به اسارت گرفته شده توسط مبارزان فلسطینی پیشرفت ملموسی حاصل شود.

درعین حال اسماعیل هنیه نخست وزیر مردمی فلسطین نیز روزگذشته در سخنانی شروطی را برای برقراری آتش بس با اسرائیل ارائه داد.