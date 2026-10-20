فاضل لنکرانی:فرصت فاطمیه را برای ترویج معارف حضرت زهرا(س)مغتنم بشماریم

گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی بعدازظهر سه شنبه در آستانه فرارسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، در ابتدای درس خارج اصول خود با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از فرصت ایام فاطمیه، بر ضرورت مشارکت گسترده در برگزاری مراسم سوگواری و ترویج معارف فاطمی تأکید کرد.



وی با اشاره به تعطیلی درس‌های حوزه در هفته آینده به مناسبت فعالیت‌های تبلیغی طلاب در ایام فاطمیه، از روحانیون خواست با حضور مؤثر در عرصه تبلیغ، در بزرگداشت این مناسبت مذهبی نقش‌آفرینی کنند و اجازه ندهند فرصت تبیین سیره و جایگاه حضرت زهرا(س) از دست برود.



این استاد حوزه علمیه قم، برگزاری مجالس عزاداری در منازل، مساجد و حسینیه‌ها، سخنرانی درباره فضائل و مناقب حضرت فاطمه زهرا(س)، بازخوانی مصائب آن حضرت و تولید محتوای مکتوب و رسانه‌ای را از جمله زمینه‌های مشارکت در احیای ایام فاطمیه برشمرد.



آیت‌الله فاضل لنکرانی با تأکید بر اینکه مسئولیت ترویج معارف فاطمی به مجالس حضوری محدود نمی‌شود، از افرادی که در عرصه رسانه و فضای مجازی فعالیت دارند خواست از ظرفیت‌های موجود برای معرفی ابعاد شخصیتی و معنوی حضرت زهرا(س) استفاده کنند.



احیای فاطمیه با تلاش علمای شیعه گسترش یافت



وی در ادامه با اشاره به نقش پدر خود، مرحوم آیت‌الله العظمی محمد فاضل لنکرانی، در احیای ایام فاطمیه اظهار کرد: ایشان از پیشگامان تأکید بر برگزاری باشکوه مراسم فاطمیه بودند و بیش از سه دهه پیش، برای گسترش توجه عمومی به این مناسبت، پیام مهمی صادر کردند.



این استاد حوزه علمیه قم با بازخوانی خاطره‌ای از آن دوران افزود: در زمان انتشار نخستین پیام مهم ایشان درباره فاطمیه، مسئولان صداوسیما در پخش آن تردید داشتند، اما مرحوم والد بر ضرورت انتشار پیام تأکید کردند و سرانجام این پیام با وجود نگرانی‌های اولیه مسئولان قرائت شد.



وی خاطرنشان کرد: مرحوم آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی در سال‌های پایانی عمر خود نیز در دیدار با علما و اقشار مختلف مردم، بر ضرورت اقامه باشکوه مراسم فاطمیه تأکید ویژه‌ای داشتند و احیای این مناسبت را از موضوعات مهم دینی می‌دانستند.



معرفت حضرت زهرا(س) باید تبیین شود



وی با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) در معارف شیعی، بر ضرورت پاسداری از حقایق تاریخی صدر اسلام و جلوگیری از به فراموشی سپردن وقایع مرتبط با زندگی آن حضرت تأکید کرد.



این استاد حوزه علمیه قم اظهار کرد: در صدر اسلام حوادث تلخ و مهمی رخ داده که تلاش‌هایی برای پوشاندن حقیقت آن‌ها صورت گرفته است و از این رو، تبیین واقعیت‌های تاریخی مربوط به حضرت زهرا(س) و معرفی جایگاه ایشان، مسئولیتی مهم برای جامعه دینی محسوب می‌شود.



آیت‌الله فاضل لنکرانی با تأکید بر پیوند هویت تشیع با شناخت مقام و منزلت حضرت فاطمه زهرا(س) افزود: معارف مربوط به آن حضرت از عمق و گستردگی ویژه‌ای برخوردار است و روایات نقل‌شده درباره شخصیت ایشان، ظرفیت بررسی‌های علمی و اعتقادی گسترده‌ای دارد.



وی با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) درباره حضرت زهرا(س) گفت: در این روایت از ایشان با عنوان صدیقه کبری یاد شده و معرفت آن حضرت در پیوند با تاریخ و معارف نسل‌های نخستین مورد توجه قرار گرفته است.



این استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر ضرورت شناخت هرچه بیشتر مقام معنوی حضرت زهرا(س) خاطرنشان کرد: ایام فاطمیه نخست و دوم فرصت مناسبی برای گسترش شناخت عمومی از معارف فاطمی است و باید از این فرصت برای تقویت پیوند معنوی مردم با آن حضرت بهره برد.



فضای مجازی را از معارف فاطمی سرشار کنید



آیت‌الله فاضل لنکرانی در بخش دیگری از سخنان خود، ارتباط با حضرت فاطمه زهرا(س) را زمینه‌ای برای تقویت معنویت و رشد انسان در مسیر بندگی خداوند دانست و بر ضرورت توجه عملی به این پیوند تأکید کرد.



وی با بیان اینکه بزرگداشت حضرت زهرا(س) باید در قالب‌های گوناگون فرهنگی و تبلیغی دنبال شود، اظهار کرد: هر فرد متناسب با توانایی و امکانات خود می‌تواند در این مسیر نقش داشته باشد، از برگزاری مراسم سوگواری در خانه و مسجد گرفته تا نگارش مقاله در نشریات و انتشار مطالب روشنگرانه در فضای مجازی.



این استاد حوزه علمیه قم با خطاب قرار دادن روحانیون، مبلغان، نویسندگان و فعالان رسانه‌ای افزود: کسانی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، باید از ظرفیت این بستر برای معرفی عظمت، فضائل و مقامات حضرت فاطمه زهرا(س) استفاده کنند و محتوای خود را به تبیین معارف آن حضرت اختصاص دهند.



وی در پایان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از فرصت ایام فاطمیه خاطرنشان کرد: پاسداشت این ایام تنها به برگزاری مراسم عزاداری محدود نیست، بلکه معرفی ابعاد شخصیتی حضرت زهرا(س)، تبیین حقایق تاریخی و گسترش معارف فاطمی در جامعه نیز بخش مهمی از این مسئولیت به شمار می‌رود.