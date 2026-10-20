به گزارش خبرگزاری مهر، علی عبدالعلی‌زاده، نماینده رئیس‌جمهور در توسعه دریامحور، در هفتادوسومین سالگرد تأسیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای آینده کشور گفت: می‌توان درباره دریایی به وسعت خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند و در نهایت سه‌چهارم کره زمین، سخنان بسیاری مطرح کرد. همچنین می‌توان از تاریخ، تلخی‌ها، شیرینی‌ها و شرایط امروز و فردای دریا سخن گفت، اما تلاش من این است که فردا را انتخاب کنم؛ زیرا وقتی به‌عنوان یک مسئول درباره موضوعی صحبت می‌کنیم، پرداختن به گذشته کمکی به امروز نمی‌کند، اما از فردا می‌تواند وحدت فکری ایجاد کند.

براساس اعلام انجمن کشتیرانی و صنایع وابسته، وی افزود: زمانی شرایط دریایی خوبی داشتیم، اما وقتی امروز نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که در جریان این جنگ، چالش‌ها و مشکلاتی ایجاد شده است که اهمیت زیادی دارند.

نماینده رئیس‌جمهور در توسعه دریامحور تصریح کرد: این روزهای سخت را به فال نیک می‌گیریم؛ روزهایی که خواهند گذشت، اما می‌توانند نقطه عطفی برای ایران باشند؛ نه‌تنها در حوزه دریا، بلکه در همه زمینه‌ها.

عبدالعلی‌زاده ادامه داد: باید برای آینده آماده باشیم و برنامه‌ریزی، تفکر و تلاش جمعی را به سمتی هدایت کنیم که بتوانیم آینده بهتری برای ایران بسازیم. در این روزهای سخت، در حال آزموده‌شدن هستیم و باید ببینیم چگونه در برابر بزرگ‌ترین ارتش دنیا ایستاده‌ایم؛ هرچند از سال‌ها پیش به دنبال صلح بودیم. اکنون نیز اگر برای صلح اقدام کنیم، زیان نکرده‌ایم.

وی با بیان اینکه در یک سال و نیم گذشته که درگیر جنگ بوده‌ایم، پایداری ملت و همبستگی باشکوه مردم را شاهد بوده‌ایم، گفت: پس از دی‌ماه، اسفندماه را پشت سر گذاشتیم و با شهادت رهبر و ادامه جنگ مواجه شدیم. ۴۰ روز در برابر حملات شبانه‌روزی آمریکا ایستادیم و این ایستادگی، مردم بود؛ مردمی که همه گلایه‌های گذشته خود را کنار گذاشتند و دیدند خانه در خطر است، شرایط را تحمل کردند، دنیا نیز این همبستگی را مشاهده دید.

نماینده رئیس‌جمهور در توسعه دریامحور تأکید کرد: لازمه حفظ این همبستگی آن است که پس از پایان جنگ، حکومت، دولت و ملت موتور سازندگی کشور را روشن کنند و برای ساختن آینده‌ای بهتر تلاش داشته باشند و سهم دولت در امور مختلف کاهش یابد و سهم مردم افزایش پیدا کند.

عبدالعلی‌زاده بیان کرد: توسعه دریامحور به ما آموخت که توسعه بدون حضور مردم اتفاق نمی‌افتد. به همین دلیل، راهبردی کلان را در شورای توسعه دریامحور مطرح کردیم و پیشنهاد دادیم که دولت نقش سیاست‌گذار و تسهیل‌گر و مردم توسعه‌آفرین باشند؛ رویکردی که از نخستین مصوبات شورای توسعه دریامحور بود.

وی با اشاره به ضرورت پیگیری مسائل و چالش‌های بخش دریایی کشور گفت: نخست، باید پیگیر خسارت‌های واردشده باشیم. همچنین لازم است به‌طور جدی وارد صنعت ساخت شناور شویم. سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز می‌توانند در این حوزه ورود کنند و از سرمایه‌گذارانی که آمادگی دارند، دعوت می‌کنیم پیشنهادهای خود را ارائه دهند؛ چراکه از مشارکت آن‌ها استقبال می‌کنیم.

نماینده رئیس‌جمهور در توسعه دریامحور با اشاره به ظرفیت بنادر کشور اظهار کرد: ظرفیت بنادر کشور ۳۰۰ میلیون تن است و باید به سمت تقویت کریدورها حرکت کنیم. لازم است کریدورهایی را فعال کنیم که هم امکان عبور بار ترانزیتی را فراهم کنند و هم در توزیع بارهای داخلی نقش داشته باشند. برای تحقق این هدف، باید کریدورها تجهیز شوند.

عبدالعلی‌زاده با تأکید بر ضرورت تقویت توان داخلی در حوزه حمل‌ونقل دریایی گفت: باید هم‌زمان با بازسازی، ساخت ناوگان در داخل کشور را آغاز کنیم و اگر تولید داخلی نتوانست نیازهای کشور را تأمین کند، به سمت خرید خارجی برویم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم مسیر رشد و توسعه دریامحور با مشارکت بخش خصوصی اجرایی شود.