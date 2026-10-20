به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دوران، «ضوابط نامگذاری‌های مرتبط با رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده ایشان» در شورای ترویج گفتمان و نشر اندیشه و آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی مصوب و توسط رئیس این شورا ابلاغ گردید.

این ضوابط در سومین جلسه شورای ترویج گفتمان انقلاب اسلامی و نشر اندیشه و آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی که با هدایت و راهبری دفتر حفظ‌ونشر آثار رهبر شهید و به ریاست معاون اول محترم رئیس‌جمهور برگزار می‌شود به تصویب رسیده و هدف آن، صیانت از شأن و منزلت والای حقیقی و حقوقی امام مجاهد شهید، حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه، ایجاد انسجام و وحدت رویه در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات مربوط به نامگذاری‌های مرتبط با ایشان عنوان شده است.

در این آیین‌نامه، دفتر حفظ‌ونشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی به‌عنوان مرجع مرتبط با اجرای این ضوابط معرفی شده و بررسی و تایید درخواست‌های نامگذاری بر عهده این دفتر قرار گرفته است.

آیین‌نامه مذکور، تمامی مصادیق نامگذاری اعم از پروژه‌های کلان ملی، دستاوردهای راهبردی کشور، تمامی موارد مرتبط با حوزه علم و فناوری، فرهنگی هنری، اجتماعی و ... را نیز دربرمی‌گیرد.

متقاضیان ضمن مطالعه «آیین‌نامه ضوابط نامگذاری‌های مرتبط با رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده ایشان»، درخواست‌های خود را از طریق رایانامه به آدرس shora@khamenei.ir ارسال نمایند.