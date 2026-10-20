به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی سهرابی عصر امروز سه شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و راهبردی دبیرخانه بنیاد بین‌المللی غدیر لرستان با محوریت تدوین برنامه‌های فرهنگی، علمی و اجتماعی ایام فاطمیه و مناسبت‌های مرتبط با میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی، تشکل‌های مردمی و گروه‌های جهادی، اظهار داشت: برنامه‌های ایام فاطمیه باید با رویکردی معرفت‌محور، مردمی و اثرگذار اجرا شود و زمینه آشنایی نسل جوان و نوجوان با معارف اهل‌بیت(ع) و سبک زندگی علوی را فراهم کند.

وی با اشاره به اهمیت تبیین سیره حضرت فاطمه زهرا(س) افزود: معرفی شخصیت، فضائل و سیره حضرت زهرا(س) و امیرالمؤمنین(ع)، ترویج سبک زندگی اسلامی، تقویت روحیه همبستگی اجتماعی و ایجاد نشاط معنوی در جامعه از مهم‌ترین محورهای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این ایام است.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با تأکید بر نقش نهادهای آموزشی و فرهنگی در انتقال مفاهیم دینی به نسل جدید، استفاده از ظرفیت‌های موجود برای آشنایی بیشتر دانش‌آموزان و دانشجویان با آموزه‌های اهل‌بیت(ع) را از محورهای مورد توجه در برنامه‌ریزی‌های این مناسبت عنوان کرد.

مدارس، دانشگاه‌ها و مساجد در کانون برنامه‌ریزی‌ها

سهرابی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت مدارس، مساجد، مراکز فرهنگی، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، تشکل‌های مردمی و دستگاه‌های اجرایی برای اجرای برنامه‌های ایام فاطمیه تأکید کرد.

به گفته وی، هم‌افزایی میان مجموعه‌های مختلف می‌تواند زمینه اجرای برنامه‌هایی متنوع، مخاطب‌محور و متناسب با نیازهای فرهنگی جامعه را فراهم کند و امکان مشارکت گسترده‌تر اقشار مختلف مردم، به‌ویژه خانواده‌ها و نسل جوان، را افزایش دهد.

در همین راستا، مجموعه‌ای از برنامه‌های علمی، پژوهشی، فرهنگی، تبلیغی و اجتماعی در دستور کار دبیرخانه بنیاد بین‌المللی غدیر استان قرار گرفته است که برگزاری همایش‌ها و نشست‌های علمی و تبیینی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری، برگزاری مسابقات کتابخوانی، تولید و انتشار محتوای رسانه‌ای و دیجیتال و اجرای برنامه‌های ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان را شامل می‌شود.

همچنین فعالیت گروه‌های جهادی، اجرای طرح‌های خدمت‌رسانی و خدمات اجتماعی، حمایت از اقشار نیازمند و مشارکت تشکل‌های مردمی از دیگر محورهای پیش‌بینی‌شده در این برنامه‌هاست.

جشن‌های مردمی و برنامه‌های اجتماعی در مناسبت‌های پیش‌رو

بر اساس مصوبات این نشست، برنامه‌های ایام فاطمیه و مناسبت‌های مرتبط با میلاد حضرت فاطمه زهرا(س)، ولادت امام خمینی(ره)، روز مادر و میلاد امام جواد(ع) در قالب برنامه‌های علمی، پژوهشی، فرهنگی، تبلیغی و عام‌المنفعه در سطح استان لرستان اجرا خواهد شد.

برگزاری جشن‌های مردمی، مسابقات فرهنگی و هنری، تولید محصولات رسانه‌ای و محتوای دیجیتال، اجرای طرح‌های خدمت‌رسانی و حمایت اجتماعی، برگزاری برنامه‌های ویژه خانواده‌ها و جوانان و راه‌اندازی پویش‌های اجتماعی از جمله فعالیت‌هایی است که برای این مناسبت‌ها پیش‌بینی شده است.

همچنین بر مشارکت گروه‌های دانش‌آموزی و دانشجویی در اجرای برنامه‌ها تأکید شده است تا ظرفیت مراکز آموزشی در کنار سایر نهادهای فرهنگی و اجتماعی برای گسترش فعالیت‌های معرفتی و تبیینی مورد استفاده قرار گیرد.

تبیین آموزه‌های ولایت و مسئولیت اجتماعی در مکتب فاطمی

در میان برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، نشست تخصصی «حضرت فاطمه زهرا(س)، نخستین پرچمدار ولایت امیرالمؤمنین(ع)» جایگاه ویژه‌ای دارد؛ برنامه‌ای که با تمرکز بر ابعاد علمی و معرفتی سیره حضرت زهرا(س)، به بازخوانی آموزه‌های ولایت، عدالت، خانواده و مسئولیت اجتماعی در مکتب فاطمی می‌پردازد.

برگزاری این نشست در کنار برنامه‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی، بخشی از تلاش دبیرخانه بنیاد بین‌المللی غدیر لرستان برای پیوند دادن مناسبت‌های مذهبی با فعالیت‌های آموزشی، رسانه‌ای و مردمی است.

بر اساس محورهای مطرح‌شده در این جلسه، بهره‌گیری از ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فرهنگی، توسعه مشارکت مردمی و توجه به نیازهای مخاطبان، از جمله رویکردهای مورد تأکید در اجرای برنامه‌های پیش‌رو خواهد بود؛ برنامه‌هایی که قرار است در سطح استان و با مشارکت مجموعه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی دنبال شوند.