۳۲ هزار تن کیوی و نارنگی از مازندران به بازارهای جهانی راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اسداله تیموری‌یانسری شامگاه سه‌شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به آخرین آمار صادرات محصولات باغی مازندران اظهار کرد: در بازه زمانی منتهی به ۲۸ مهرماه سال جاری، ۹ هزار و ۷۷۶ تن کیوی در قالب ۴۳۲ محموله از استان به کشورهای هدف صادر شده است.

وی افزود: هند با دریافت ۱۲۷ محموله به وزن ۲ هزار و ۷۴۸ تن و ازبکستان با ۸۸ محموله به وزن ۲ هزار و ۱۹ تن، از مهم‌ترین مقاصد صادراتی کیوی مازندران بوده‌اند. همچنین ۲۱۷ محموله به وزن پنج هزار و هفت تن به سایر کشورها ارسال شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: در همین مدت، یک‌هزار و ۱۱۱ محموله نارنگی به وزن ۲۳ هزار و سه تن از این استان صادر شده است که نشان‌دهنده ظرفیت بالای باغداران مازندران در تأمین محصولات مورد نیاز بازارهای خارجی است.

تیموری‌یانسری با تأکید بر اهمیت ارتقای کیفیت محصولات صادراتی بیان کرد: حفظ ثبات کیفی، رعایت الزامات بهداشتی و انطباق محصولات با استانداردهای بازارهای هدف، از عوامل مؤثر در استمرار حضور محصولات باغی استان در بازارهای بین‌المللی به شمار می‌رود.

وی توسعه بازارهای صادراتی، بهبود زیرساخت‌های بسته‌بندی و تقویت زنجیره سرد را از اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی استان برشمرد و گفت: اجرای این برنامه‌ها می‌تواند به افزایش ارزش افزوده محصولات، کاهش ضایعات و بهبود درآمد تولیدکنندگان و خانوارهای روستایی کمک کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به تأثیر صادرات محصولات باغی بر اشتغال و رونق اقتصادی مناطق روستایی خاطرنشان کرد: تداوم صادرات و تقویت زیرساخت‌های تولید و عرضه، علاوه بر حمایت از معیشت کشاورزان، در توسعه اقتصاد کشاورزی استان و تقویت جایگاه مازندران در بازار محصولات باغی کشورنقش مؤثری دارد.