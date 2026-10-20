به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی، صبح سه‌شنبه در کارگروه سرمایه‌گذاری خارجی خراسان جنوبی اظهار کرد: باید دغدغه‌های سرمایه‌گذاران خارجی را با جدیت پیگیری کنیم و شرایطی فراهم شود که این سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری فعالیت اقتصادی خود را در استان دنبال کنند.

وی با تأکید بر ضرورت پیگیری وضعیت مجوزهای سرمایه‌گذاری افزود: باید مشخص شود چه تعداد از مجوزهای صادرشده به مرحله اجرا رسیده و کدام طرح‌ها همچنان در مرحله اولیه قرار دارند. صدور مجوز به‌تنهایی کافی نیست و لازم است روند عملیاتی شدن طرح‌ها به‌صورت مستمر بررسی شود.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ضرورت فعال‌سازی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گفت: این مرکز باید به محل مراجعه سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل شود تا بتوانند مسائل و مشکلات خود را از این طریق مطرح کنند و دستگاه‌های مسئول نیز برای رفع موانع موجود اقدام کنند.

هاشمی با بیان اینکه نبود سرمایه‌گذار خارجی در برخی شهرستان‌ها نباید به معنای نادیده گرفتن ظرفیت‌های اقتصادی آن‌ها باشد، ادامه داد: باید ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری شهرستان‌ها شناسایی و از طریق مرکز خدمات سرمایه‌گذاری به فعالان اقتصادی معرفی شود.

وی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به شهرستان‌های کمترتوسعه‌یافته بیان کرد: باید زمینه حضور سرمایه‌گذاران در این مناطق نیز فراهم شود تا فرصت‌های اقتصادی استان به چند نقطه محدود نباشد.

استاندار خراسان جنوبی برگزاری نشست اختصاصی با سرمایه‌گذاران خارجی را ضروری دانست و گفت: همان‌طور که برای سرمایه‌گذاران داخلی برنامه‌هایی برگزار می‌شود، باید از سرمایه‌گذاران خارجی نیز دعوت کنیم تا ضمن تکریم آنان، مسائل و دغدغه‌هایشان بررسی و برای رفع مشکلاتشان چاره‌اندیشی شود.

هاشمی با تأکید بر ضرورت نظارت بر اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری تصریح کرد: واگذاری زمین باید با هدف اجرای طرح و ایجاد فعالیت اقتصادی انجام شود و پس از واگذاری نیز تعهدات سرمایه‌گذار مورد پیگیری قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که زمین واگذارشده صرفاً محصور نشود، بلکه طرح به مرحله اجرا برسد.

وی همچنین خواستار شناسایی فعالان اقتصادی خراسان جنوبی مقیم تهران و خارج از کشور شد و افزود: با انتشار فراخوان و تشکیل بانک اطلاعاتی از این افراد می‌توان زمینه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان و جلب مشارکت آنان را فراهم کرد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت‌های استان در بخش‌های گردشگری، کشاورزی، معدن، صادرات و واردات گفت: معرفی هدفمند این توانمندی‌ها به فعالان اقتصادی می‌تواند زمینه جذب سرمایه و توسعه فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کند.

هاشمی استفاده از ظرفیت وزارت امور خارجه را از دیگر راهکارهای توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در استان برشمرد و اظهار کرد: باید از ظرفیت نمایندگی وزارت امور خارجه و ارتباط با سفرا برای معرفی توانمندی‌های اقتصادی خراسان جنوبی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: دعوت از سفیر چین در ایران نیز می‌تواند در راستای توسعه ارتباطات اقتصادی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به افزایش حضور سرمایه‌گذاران افغانستانی در خراسان جنوبی گفت: در سال‌های اخیر زمینه حضور سرمایه‌گذاران بیشتری از افغانستان در استان فراهم شده و باید با تقویت این روند، از ظرفیت سرمایه‌گذاران خارجی برای توسعه اقتصادی مناطق مختلف خراسان جنوبی استفاده کنیم.

هاشمی در پایان بر پیگیری مستمر مسائل سرمایه‌گذاران، تسریع در اجرای طرح‌ها و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای معرفی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری تأکید کرد.