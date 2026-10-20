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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۶

رضایی‌نژاد: شهید رئیس‌علی دلواری با زبان هنر به نسل جوان معرفی شود

رضایی‌نژاد: شهید رئیس‌علی دلواری با زبان هنر به نسل جوان معرفی شود

بوشهر- فرمانده سپاه امام حسین (ع) دلوار بر تولید آثار هنری و رسانه‌ای برای تبیین ابعاد شخصیتی شهید رئیسعلی دلواری تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن رضایی نژاد عصر سه شنبه در دیدار با خانواده شهید رئیسعلی دلواری، این شهید والامقام را شهیدی فراملی و متعلق به جان اسلام دانست و گفت: شهید رئیسعلی دلواری در برهه‌ای از تاریخ که کشور زیر سلطه بریتانیا بود و شاه، به‌عنوان شخص اول مملکت، هیچ اختیاری از خود نداشت، توانست در کنار یاران و هم‌قطاران خود در برابر پیر استعمار بایستد و سپاهیان استکبار را از میدان به در کند.

فرمانده سپاه امام حسین (ع) دلوار تصریح کرد: این شهید بزرگوار، هیمنه ابرقدرت آن روزگار یعنی پیر استعمار را در هم شکست و ضربات سنگینی بر پیکره ماشین جنگی انگلیس وارد کرد.

رضایی‌نژاد: شهید رئیس‌علی دلواری با زبان هنر به نسل جوان معرفی شود

وی با تأکید بر ضرورت معرفی هرچه بیشتر این اسطوره مقاومت، اظهار کرد: زندگانی شهید دلواری باید در قالب‌های گوناگون هنری به تصویر کشیده شود و به آحاد مردم به‌ویژه نسل جوان معرفی شود ؛ چراکه هر کار فرهنگی اگر با زبان هنر به مردم عرضه شود، مانا می‌ماند.

فرمانده سپاه دلوار خاطرنشان کرد: کنگره شهید رئیسعلی دلواری باید از حالت سخنران‌محوری صرف خارج شود و با غنابخشی به محتوای برنامه‌ها از طریق تولیدات چندرسانه‌ای، ساخت مستندهای کوتاه و داستانی، موشن‌گرافی، کلیپ، پادکست، اینفوگرافیک و سایر قالب‌های رسانه‌ای، از ابعاد گوناگون زندگی ایشان و شیوه تعامل وی با خانواده، دوستان، علماء، هم‌قطاران و آحاد مردم، نسبت به تبیین ابعاد مختلف شخصیتی این شهید والامقام همت گمارد.

رضایی‌نژاد: شهید رئیس‌علی دلواری با زبان هنر به نسل جوان معرفی شود

در پایان این دیدار، اعضای خانواده شهید رئیسعلی دلواری به بیان خاطراتی از اجداد خود که نسل‌به‌نسل به آنها منتقل شده بود، پرداختند و لوح سپاسی به فرمانده سپاه دلوار اهداء کردند.

کد مطلب 6984549

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