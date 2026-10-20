افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی اعتبارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی شامگاه سه‌شنبه در آیین تجلیل از برترین‌های ورزش خراسان جنوبی اظهار کرد: امسال اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اداره‌کل ورزش و جوانان استان بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های ورزشی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و جذب حامیان مالی افزود: باید زمینه توسعه ورزش و حمایت از استعدادهای ورزشی استان بیش از گذشته فراهم شود.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه ورزش استان از ظرفیت‌های ارزشمند بسیاری برخوردار است، تصریح کرد: شکوفایی استعدادها و دستیابی به موفقیت‌های بیشتر، به‌ویژه در رقابت‌های ملی، مستلزم فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب، حمایت مالی و توجه به ورزشکاران است.

هاشمی با اشاره به سه رکن اصلی توسعه ورزش شامل زیرساخت، حمایت مالی و ورزشکار یادآور شد: اگر امکانات و فضاهای ورزشی فراهم باشد، اما حامی مالی در این حوزه وجود نداشته باشد، با توجه به محدودیت اعتبارات دولتی نمی‌توان به همه اهداف موردنظر دست یافت.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، وجود حامی مالی بدون برخورداری از امکانات و زیرساخت‌های مناسب نیز به موفقیت مطلوب منجر نخواهد شد؛ بنابراین باید این سه مؤلفه به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.

حمایت معادن از تیم‌های ورزشی استان

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مسئولیت اجتماعی معادن برای حمایت از ورزش استان اعلام کرد: آمادگی داریم از ظرفیت مسئولیت اجتماعی معادن برای پشتیبانی از تیم‌های ورزشی استفاده کنیم تا زمینه حضور بیشتر تیم‌های استان در لیگ‌های برتر و رقابت‌های معتبر ملی فراهم شود.

هاشمی با بیان اینکه توسعه ورزش نیازمند مشارکت همه بخش‌هاست، افزود: باید از ظرفیت‌های اقتصادی استان برای حمایت از ورزشکاران و تیم‌های ورزشی استفاده کنیم تا استعدادهای موجود بتوانند در رقابت‌های ملی حضور مؤثرتری داشته باشند.

۱۱۰ زمین چمن مصنوعی در استان به بهره‌برداری رسید

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی خراسان جنوبی گفت: تاکنون ۷۰ زمین چمن مصنوعی از سوی اداره‌کل ورزش و جوانان و ۴۰ زمین چمن مصنوعی از سوی آموزش و پرورش در نقاط مختلف استان به بهره‌برداری رسیده که در مجموع تعداد این زمین‌ها به ۱۱۰ مورد می‌رسد.

استاندار خراسان جنوبی افزود: بیش از ۵۰ زمین چمن مصنوعی دیگر نیز آماده افتتاح است که امیدواریم در دهه فجر به بهره‌برداری برسند.

هاشمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دو سال گذشته برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام ورزشی اظهار کرد: در این مدت تلاش شده است با پیگیری و تأمین اعتبار، روند اجرای طرح‌ها سرعت بگیرد و زیرساخت‌های موردنیاز برای پرورش استعدادهای ورزشی فراهم شود.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های ورزشی شهرستان‌های استان بیان کرد: خراسان جنوبی در رشته‌های مختلف ورزشی استعدادهای ارزشمندی دارد و برای شکوفایی این ظرفیت‌ها، باید در کنار توسعه زیرساخت‌ها، حمایت جدی‌تری از ورزشکاران و مجموعه‌های ورزشی انجام شود.

خانه جوان تا دهه فجر تکمیل می‌شود

استاندار خراسان جنوبی همچنین از پیگیری برای تکمیل خانه جوان خبر داد و گفت: این مجموعه باید تا دهه فجر تکمیل شود تا جوانان بتوانند از امکانات آن بهره‌مند شوند.

هاشمی با اشاره به دستاوردهای ورزشکاران استان در رشته‌های مختلف ورزشی اظهار کرد: ورزشکاران خراسان جنوبی در رشته‌های انفرادی، ورزش‌های زورخانه‌ای، رشته‌های رزمی و فوتسال موفقیت‌های خوبی کسب کرده‌اند، اما در حوزه ورزش‌های گروهی و تیمی به حمایت بیشتری نیاز داریم.

وی تصریح کرد: برای ارتقای جایگاه تیم‌های ورزشی استان در رقابت‌های مختلف، باید از همه ظرفیت‌های موجود، از جمله امکانات دولتی، حمایت بخش خصوصی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی به‌خوبی استفاده شود.

استاندار خراسان جنوبی با قدردانی از عملکرد مجموعه ورزش و جوانان استان افزود: توسعه ورزش و جوانان تنها با تلاش یک دستگاه محقق نمی‌شود، بلکه هیئت‌های ورزشی، مدیران، افراد اثرگذار، حامیان مالی و دیگر بخش‌های مرتبط باید برای تحقق این هدف همکاری کنند.

پیگیری مسائل ورزش استان از طریق وزارت ورزش

هاشمی در ادامه از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست با وزیر ورزش و جوانان خبر داد و گفت: پیگیری مسائل و نیازهای ورزش استان از طریق وزارت ورزش و جوانان می‌تواند در توسعه زیرساخت‌ها، تکمیل طرح‌ها و تقویت برنامه‌های حوزه جوانان تأثیرگذار باشد.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی برای میزبانی مسابقات موتورکراس کشور در شهرستان سرایان افزود: برای برگزاری این رویداد و معرفی ظرفیت‌های ورزشی شهرستان، نشست‌های متعددی برگزار شده است تا زمینه حضور موفق استان در این رقابت‌ها فراهم شود.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به مشارکت بخش خصوصی در حمایت از این رویداد بیان کرد: حمایت یک کشاورز به‌عنوان حامی مالی مسابقات موتورکراس سرایان، نمونه‌ای از ظرفیت مشارکت مردم و فعالان اقتصادی در توسعه ورزش است.

هاشمی با تأکید بر اهمیت ورزش همگانی و برنامه‌های جمعی تصریح کرد: ورزش همگانی، همایش‌های خانوادگی و مسابقات گروهی و انفرادی از جمله برنامه‌هایی هستند که می‌توانند زمینه افزایش نشاط اجتماعی و تقویت مشارکت مردم را فراهم کنند.

موافقت وزیر آموزش و پرورش با ایجاد استخر دانش‌آموزی

وی در ادامه با اشاره به دیدار اخیر خود با وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: در این دیدار، موضوع تأمین امکانات ورزشی دانش‌آموزان استان، از جمله ایجاد استخر شنا برای استفاده دانش‌آموزان، مطرح شد که وزیر آموزش و پرورش با این پیشنهاد موافقت کرد.

استاندار خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: توسعه امکانات ورزشی دانش‌آموزان و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام نیازمند همکاری دستگاه‌های مرتبط است و باید از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای زیرساخت‌های آموزشی و ورزشی استان استفاده شود.

هاشمی با اشاره به ضرورت توجه به پروژه‌های نیمه‌تمام در بخش‌های مختلف گفت: پیگیری طرح‌هایی که سال‌ها به دلایل مختلف بلاتکلیف مانده‌اند، از اولویت‌های استان است و تلاش می‌شود با همکاری دستگاه‌های مسئول، روند تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها تسریع شود.

واگذاری بیش از ۹ هزار قطعه زمین در قالب قانون جوانی جمعیت

استاندار خراسان جنوبی در ادامه با اشاره به مهم‌ترین نیازهای جوانان اظهار کرد: تسهیل ازدواج، پرداخت تسهیلات ازدواج، ایجاد اشتغال و تأمین مسکن از جمله مطالبات مهم جوانان است و دستگاه‌های مسئول باید برای پاسخ‌گویی به این نیازها تلاش بیشتری کنند.

هاشمی افزود: تاکنون ۱۱ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در استان تحویل داده شده است. همچنین در چارچوب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بیش از ۹ هزار قطعه زمین ۲۰۰ مترمربعی واگذار شده و حدود چهار هزار و ۲۰۰ نفر دیگر نیز در نوبت دریافت زمین قرار دارند.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج گفت: در نشست شورای هماهنگی بانک‌های استان بر اولویت پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان تأکید شده است و انتظار می‌رود بانک‌ها این موضوع را با جدیت بیشتری پیگیری کنند.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: تحقق برنامه‌های حوزه جوانان و پاسخ‌گویی به نیازهای آنان نقش مهمی در افزایش رضایتمندی عمومی و نشاط اجتماعی دارد و برای دستیابی به این اهداف، همکاری دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی ضروری است.

ظرفیت‌های اقتصادی استان نیازمند بهره‌برداری بیشتر است

هاشمی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و عمرانی خراسان جنوبی تصریح کرد: استان در حوزه‌های اقتصادی، تجارت مرزی، حمل‌ونقل و انرژی ظرفیت‌های ارزشمندی دارد که باید برای توسعه استان و ارتقای کیفیت زندگی مردم از آن‌ها استفاده شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مرز ماهیرود برای توسعه صادرات گفت: مرز ماهیرود از اهمیت راهبردی برخوردار است و می‌تواند نقش مؤثری در توسعه تجارت و فعالیت‌های اقتصادی استان داشته باشد.

استاندار خراسان جنوبی همچنین با اشاره به اجرای پروژه‌های راه‌آهن زاهدان ـ بیرجند ـ مشهد، طرح انتقال گاز و دوبانده‌سازی جاده‌ها، این طرح‌ها را از پروژه‌های مهم استان دانست و بر ضرورت پیگیری اجرای آن‌ها تأکید کرد.

هاشمی با اشاره به ظرفیت‌های علمی و انسانی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: استان در حوزه‌های مختلف از استعدادهای ارزشمندی برخوردار است و حمایت از این ظرفیت‌ها در بخش‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی و ورزشی می‌تواند به پیشرفت خراسان جنوبی منجر شود.

وی افزود: باید با حمایت از توانمندی‌های بومی، زمینه معرفی و شکوفایی استعدادهای استان بیش از گذشته فراهم شود.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به توانمندی‌های هنری و فرهنگی استان نیز تصریح کرد: بسیاری از برنامه‌ها را می‌توان با تکیه بر استعدادها و ظرفیت‌های داخلی اجرا کرد. حمایت از نیروهای بومی علاوه بر تقویت توانمندی‌های استان، به استفاده بهتر از امکانات موجود کمک می‌کند.

هاشمی ابراز امیدواری کرد که با همدلی مسئولان، ورزشکاران، خانواده‌ها و حامیان مالی، زمینه توسعه ورزش و ارتقای جایگاه خراسان جنوبی در رقابت‌های کشوری بیش از گذشته فراهم شود.

در پایان این مراسم، از ۱۰۵ نفر شامل مربیان برتر هیئت‌های ورزشی استان، اعضای ثابت تیم‌های ملی و مدال‌آوران برتر سال ۱۴۰۴، به پاس تلاش‌ها، افتخارآفرینی‌ها و نقش‌آفرینی آنان در ارتقای جایگاه ورزش خراسان جنوبی در کشور تجلیل شد.