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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۰

محمد احصایی در موزه هنرهای معاصر نقش می‌زند؛ نمایش ویژه کتابت قرآن

محمد احصایی در موزه هنرهای معاصر نقش می‌زند؛ نمایش ویژه کتابت قرآن

محمد احصایی قرار است در موزه هنرهای معاصر تهران به صورت زنده، به کتابت قرآن کریم بپردازد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد احصایی هنرمند خوشنویس و نقاش قرار است پنجشنبه ۳۰ مهر و جمعه اول آبان ساعت ۱۰ تا ۱۷ در موزه هنرهای معاصر تهران به صورت زنده به کتابت قرآن کریم با خط محقق بپردازد.

قرآن کریم به قلم محقق به خط سیدمحمد احصایی در ۲۶۵۵ صفحه‌ منحصربه‌فرد طی بیش از یک دهه کتابت شده و تذهیب و آرایه‌ها، چاپ و صحافی کم‌نظیر این اثر هنرمندانه، به غایت کیفیت و دقت بیش از ۶ سال با راهبری گروهی متخصص به انجام رسیده است.

این اثر کتابتی عاشقانه است از تجلی معرفت در نظر هنرمندی یگانه، که در تاریخ فرهنگ و هنر ایران ماندگار است.

کد مطلب 6984555
آزاده فضلی

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