به گزارش خبرنگار مهر، اصغر کشوریان سه شنبه شب در نشست بررسی و تعیین تکلیف طرح ساماندهی مسیل‌های ۲۳ هکتاری برازجان و کانال‌های دفع آب‌های سطحی حدفاصل نیایش و نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: تسریع در روند مطالعات تکمیلی، هماهنگی بین‌بخشی و اتخاذ تصمیمات فنی دقیق با هدف پیشگیری از مخاطرات احتمالی سیلاب و ارتقای سطح ایمنی و رفاه شهروندان ضروری است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر دستورات لازم را جهت رفع موانع موجود و شتاب‌بخشی به اجرای پروژه‌ها صادر کرد.

در ادامه، معاون مسکن و ساختمان و سایر اعضای حاضر در جلسه نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را پیرامون جزئیات اجرایی طرح و هماهنگی‌های بین دستگاهی مطرح کردند.

در این نشست تخصصی ابعاد فنی، مهندسی و الزامات اجرایی طرح‌های ساماندهی مسیل‌ها و کانال‌های دفع آب‌های سطحی در محدوده‌های یادشده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

ضمن ارائه‌ گزارش توسط مشاور طرح و بررسی نظرات کارشناسی اداره فنی و امور مهندسان مشاور و اداره نظارت بر اجرای طرح‌های مسکن و بازآفرینی شهری، راهکارهای صیانت از اراضی و بهبود زیرساخت‌های دفع سیلاب و هدایت آب‌های سطحی در سایت‌های نهضت ملی و محدوده‌های پیرامونی برازجان ارزیابی شد.

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