به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در اظهاراتی درباره جنگ علیه ایران مدعی شد واشنگتن عملکرد خوبی داشته است.

وی با بیان اینکه ما باید درباره تحقق پیروزی در جنگ تصمیم بگیریم، مدعی شد: اوضاع درباره ایران بسیار خوب پیش می‌رود و ما به هیچ‌گونه کمکی نیاز نداریم.

رئیس‌جمهور آمریکا اظهار داشت: اروپا باید وضعیت خود را در زمینه مهاجرت اصلاح کند؛ در غیر این صورت، این قاره دیگر به شکلی که می‌شناسیم باقی نخواهد ماند و چیزی از آن باقی نمی‌ماند.

ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود گفت: فکر می‌کنم روسیه خواهان پایان دادن به جنگ است.

وی اظهار داشت: مناطقی که روسیه اشغال کرده، هفته‌به‌هفته در حال افزایش است.

ترامپ همچنین در اظهاراتی درباره ناآرامی‌های فرانسه، وضعیت این کشور را «انقلاب» توصیف کرد؛ موضعی که بار دیگر نگاه سیاسی و بهره‌برداری تبلیغاتی او از بحران‌های داخلی کشورهای دیگر را برجسته می‌کند.

ترامپ افزود: اوکراین باید درباره جنگ به توافقی دست یابد و اگر این پیشنهاد را رد کند، پیامدهای بسیار بدی در انتظارش خواهد بود.

وی در ادامه گفت: سطح نفرت میان پوتین و زلنسکی بسیار بالاست و این مهم‌ترین مانع در مسیر دستیابی به توافق است.

رئیس‌جمهور آمریکا تصریح کرد: زمان آن رسیده است که درباره جنگ اوکراین به توافق برسیم.

ترامپ مدعی شد که افزایش قیمت‌ها بهای ناچیزی در برابر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است.

وی در ادامه ادعاهای خود افزود: نمی‌توانیم اجازه دهیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و به‌محض پایان جنگ، قیمت نفت سقوط خواهد کرد.

رئیس جمهور آمریکا همچنین مدعی شد که او هیچ گزینه دیگری در قبال ایران نداشت و نباید به ایران اجازه می داد تا به سلاح هسته ای دست پیدا کند.