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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۲۵

زارعی‌کوشا: فداکاری پرستاران باید با زبان هنر جهانی شود

زارعی‌کوشا: فداکاری پرستاران باید با زبان هنر جهانی شود

ری- شهردار منطقه ۲۰ تهران با اشاره به فداکاری پرستاران در دوران کرونا و جنگ‌های اخیر، بر ضرورت استفاده از ظرفیت هنر و رسانه برای معرفی جلوه‌های ایثار کادر درمان در سطح جهان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی‌کوشا، شهردار منطقه ۲۰ تهران، با تأکید بر ضرورت معرفی فداکاری‌های جامعه پرستاری از طریق هنر و رسانه، ایثار کادر درمان در دوران همه‌گیری کرونا و جنگ‌های اخیر را جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای و انسانی دانست.

زارعی‌کوشا در ادامه اظهار کرد: جامعه پرستاری کشور در دوران کرونا و همچنین در جریان دو جنگ اخیر، عملکردی درخشان داشت و توانمندی و روحیه ایثار خود را به نمایش گذاشت.

وی با یادآوری شرایط دشوار دوران همه‌گیری کرونا افزود: در آن روزها، گاهی حتی نزدیک‌ترین اعضای خانواده بیماران به دلیل ترس از ابتلا از حضور در کنار آنان خودداری می‌کردند، اما پرستاران برای انجام وظیفه حرفه‌ای و انسانی خود، روزها و هفته‌ها از خانواده و فرزندانشان دور می‌ماندند؛ روحیه‌ای که در جنگ‌های اخیر نیز تداوم یافت.

شهردار منطقه ۲۰ تهران با اشاره به ظرفیت هنر در معرفی الگوهای فداکاری تصریح کرد: بهره‌گیری از هنر برای تجلیل از پرستاران و معرفی نقش آنان کافی نبوده است و باید از ابزارهای هنری و رسانه‌ای برای شناساندن این الگوها به مخاطبان جهانی بیشتر استفاده شود.

وی با اشاره به شخصیت فلورانس نایتینگل و بازنمایی آن در آثار فرهنگی و رسانه‌ای ادامه داد: همان‌گونه که شخصیت‌هایی مانند فلورانس از طریق هنر و رسانه به چهره‌هایی شناخته‌شده تبدیل شدند، می‌توان نمونه‌های برجسته ایثار و نوع‌دوستی پرستاران ایرانی را نیز با همین ابزارها معرفی کرد.

زارعی‌کوشا خاطرنشان کرد: بازنمایی فداکاری پرستاران می‌تواند جلوه‌هایی از روحیه انسان‌دوستانه و ارزش‌مدارانه مردم ایران را به جهانیان نشان دهد و اقدام‌های انجام‌شده در این زمینه باید با توسعه فعالیت‌های هنری و رسانه‌ای گسترش پیدا کند.

به گزارش مهر، آیین تجلیل از پرستاران شهرستان ری با همکاری شورای شهرستان ری، شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران و شهرداری منطقه ۲۰ برگزار شد و شهردار منطقه ۲۰ در پایان از خدمات شبانه‌روزی کادر درمان در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی قدردانی کرد.

کد مطلب 6984562

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