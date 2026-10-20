به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی‌کوشا، شهردار منطقه ۲۰ تهران، با تأکید بر ضرورت معرفی فداکاری‌های جامعه پرستاری از طریق هنر و رسانه، ایثار کادر درمان در دوران همه‌گیری کرونا و جنگ‌های اخیر را جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای و انسانی دانست.

زارعی‌کوشا در ادامه اظهار کرد: جامعه پرستاری کشور در دوران کرونا و همچنین در جریان دو جنگ اخیر، عملکردی درخشان داشت و توانمندی و روحیه ایثار خود را به نمایش گذاشت.

وی با یادآوری شرایط دشوار دوران همه‌گیری کرونا افزود: در آن روزها، گاهی حتی نزدیک‌ترین اعضای خانواده بیماران به دلیل ترس از ابتلا از حضور در کنار آنان خودداری می‌کردند، اما پرستاران برای انجام وظیفه حرفه‌ای و انسانی خود، روزها و هفته‌ها از خانواده و فرزندانشان دور می‌ماندند؛ روحیه‌ای که در جنگ‌های اخیر نیز تداوم یافت.

شهردار منطقه ۲۰ تهران با اشاره به ظرفیت هنر در معرفی الگوهای فداکاری تصریح کرد: بهره‌گیری از هنر برای تجلیل از پرستاران و معرفی نقش آنان کافی نبوده است و باید از ابزارهای هنری و رسانه‌ای برای شناساندن این الگوها به مخاطبان جهانی بیشتر استفاده شود.

وی با اشاره به شخصیت فلورانس نایتینگل و بازنمایی آن در آثار فرهنگی و رسانه‌ای ادامه داد: همان‌گونه که شخصیت‌هایی مانند فلورانس از طریق هنر و رسانه به چهره‌هایی شناخته‌شده تبدیل شدند، می‌توان نمونه‌های برجسته ایثار و نوع‌دوستی پرستاران ایرانی را نیز با همین ابزارها معرفی کرد.

زارعی‌کوشا خاطرنشان کرد: بازنمایی فداکاری پرستاران می‌تواند جلوه‌هایی از روحیه انسان‌دوستانه و ارزش‌مدارانه مردم ایران را به جهانیان نشان دهد و اقدام‌های انجام‌شده در این زمینه باید با توسعه فعالیت‌های هنری و رسانه‌ای گسترش پیدا کند.

به گزارش مهر، آیین تجلیل از پرستاران شهرستان ری با همکاری شورای شهرستان ری، شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران و شهرداری منطقه ۲۰ برگزار شد و شهردار منطقه ۲۰ در پایان از خدمات شبانه‌روزی کادر درمان در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی قدردانی کرد.