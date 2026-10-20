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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۵

انحراف خودرو سواری در محور تربت جام به فریمان ۳ مصدوم برجا گذاشت

انحراف خودرو سواری در محور تربت جام به فریمان ۳ مصدوم برجا گذاشت

مشهد- مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: انحراف یک دستگاه خودرو ال ۹۰ در کیلومتر ۲۳ محور تربت جام به فریمان منجر به مصدومیت سه نفر شد.

سید علی منیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۸:۲۱ سه شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ ، گزارشی مبنی بر انحراف یک دستگاه خودرو ال ۹۰ در کیلومتر ۲۳ محور تربت جام به فریمان توسط مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی بیان کرد: بلافاصله یک تیم امداد از پایگاه امداد و نجات بین شهری خرم آباد (یادمان شهید احمد فیاض) شهرستان تربت جام به محل اعزام شدند

وی افزود: این حادثه سه مصدوم داشت که پس از تثبیت فیزیکی و پزشکی و ارائه کمک های اولیه پیش بیمارستانی، ۲ مصدوم توسط آمبولانس هلال احمر به مرکز درمانی سجادیه تربت جام منتقل شد.

کد مطلب 6984567

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