انحراف خودرو سواری در محور تربت جام به فریمان ۳ مصدوم برجا گذاشت

سید علی منیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۸:۲۱ سه شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ ، گزارشی مبنی بر انحراف یک دستگاه خودرو ال ۹۰ در کیلومتر ۲۳ محور تربت جام به فریمان توسط مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی بیان کرد: بلافاصله یک تیم امداد از پایگاه امداد و نجات بین شهری خرم آباد (یادمان شهید احمد فیاض) شهرستان تربت جام به محل اعزام شدند

وی افزود: این حادثه سه مصدوم داشت که پس از تثبیت فیزیکی و پزشکی و ارائه کمک های اولیه پیش بیمارستانی، ۲ مصدوم توسط آمبولانس هلال احمر به مرکز درمانی سجادیه تربت جام منتقل شد.