به گزارش خبرنگار مهر، محمد قربانی عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان کاشمر، با تأکید بر ضرورت اتحاد و همدلی میان مسئولان و مردم اظهار کرد: پیشرفت شهرستان و حل مشکلات موجود، نیازمند همکاری و همراهی مدیران اجرایی، اعضای شورای اداری و شورای تأمین، فعالان اقتصادی و گروه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است.

فرماندار کاشمر با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، افزود: انتظار می‌رود مردم و مسئولان با حضوری گسترده در راهپیمایی این روز، بار دیگر بر اتحاد و همبستگی ملی تأکید کنند. همچنین دستگاه‌های اجرایی باید برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم همکاری لازم را داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری مانورهای آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای زمستان پیش‌رو، بیان کرد: یکی از این مانورها با هدف ارزیابی میزان آمادگی دستگاه‌های اجرایی شهرستان برای مواجهه با شرایط زمستانی برگزار شد که با حضور مسئولان از ساعات پایانی شب تا بامداد ادامه داشت.

قربانی با اشاره به ناترازی‌های موجود در حوزه انرژی و آسیب‌های واردشده به برخی زیرساخت‌های کشور در جریان جنگ اخیر، تصریح کرد: مدیران باید با در نظر گرفتن شرایط پیش‌رو، برای مواجهه با سرمای شدید، بارندگی‌های سنگین و احتمال وقوع سیلاب برنامه‌ریزی کنند و اقدامات لازم را پیش از بروز بحران انجام دهند تا خدمات‌رسانی به مردم با مشکل مواجه نشود.

فرماندار کاشمر همچنین با اشاره به برگزاری مانور قطع گاز نانوایی‌ها گفت: طی یک سال گذشته اقدامات مناسبی برای تجهیز نانوایی‌ها به سوخت جایگزین انجام شده و تسهیلاتی نیز در این زمینه پرداخت شده است؛ با این حال، مانور اخیر برخی نقاط ضعف در تجهیزات و نحوه استفاده از سوخت جایگزین را مشخص کرد که باید برطرف شود.

وی تأکید کرد: مانورهای مربوط به تأمین نان در شرایط اضطراری طی هفته‌های آینده ادامه خواهد داشت تا در صورت بروز اختلال در شبکه گاز، روند تأمین نان مورد نیاز مردم با مشکل مواجه نشود.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان در تهران و جشنواره روستای قوچ‌پلنگ، این برنامه‌ها را فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های روستایی و تقویت اقتصاد محلی دانست و خواستار برگزاری جشنواره‌های مشابه در سایر روستاهای شهرستان شد.

قربانی افزود: این رویدادها علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، زمینه عرضه و فروش محصولات روستاییان، رونق کسب‌وکارهای محلی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری روستاها را فراهم می‌کنند.

فرماندار کاشمر همچنین بر ضرورت تقویت ارتباط فرمانداری با گروه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تأکید کرد و گفت: ایجاد فضای بانشاط در شهرستان نیازمند تعامل مستمر با مردم، هنرمندان و فعالان اجتماعی و فرهنگی است.

وی با تأکید بر لزوم پیگیری مصوبات شورای اداری خاطرنشان کرد: مسئولان نباید به مکاتبات اداری اکتفا کنند، بلکه باید مشکلات را از ابعاد مختلف بررسی کرده و تا حصول نتیجه برای رفع آن‌ها تلاش کنند تا آثار اقدامات دستگاه‌های اجرایی در زندگی مردم نمایان شود.