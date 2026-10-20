ایلام در ردیف ممتازترین مناطق کشور در تولید بذر قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر،جعفر گوهرگانی به همراه علیرضا طولابی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام و جمعی از مدیران ملی، استانی و شهرستانی، از بزرگ‌ترین مجموعه تولید و فرآوری بذر گندم در استان ایلام بازدید و ظرفیت‌های تولیدی و نقش این مجموعه در تأمین نهاده‌های راهبردی بخش کشاورزی را مورد ارزیابی قرار دا.

گوهرگانی در جریان این بازدید، ضمن ابراز خرسندی از مقایسه وضعیت کنونی دشت‌های جنوب استان با دوران کم‌آبی گذشته، اظهار داشت:این تحول عظیم، ثمره سرمایه‌گذاری‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، توجه ویژه دولت به مناطق مرزی و ایجاد بستر مناسب برای مشارکت فعال بخش خصوصی است.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر نقش کلیدی شرکت‌های تولید بذر دارای مجوز از مؤسسه ثبت و گواهی بذر و نهال، افزود:حضور فعال بخش خصوصی و تولید بیش از ۱۱ هزار تن بذر گندم (شامل بذرهای مادری، پرورشی و گواهی‌شده) در این منطقه، گام بلندی در جهت افزایش ضریب نفوذ بذر اصلاح‌شده، بهبود عملکرد در واحد سطح و ارتقای بهره‌وری کشاورزی است.

در ادامه، علیرضا طولابی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت تولید بذر در استان گفت:توسعه ظرفیت‌های تولید و فرآوری بذر، علاوه بر تقویت زیرساخت‌های تولید کشاورزی، زمینه‌ساز ایجاد و تثبیت فرصت‌های شغلی، افزایش توان تأمین نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان و کاهش وابستگی است.

طولابی افزود:این مجموعه با تأمین حدود ۵۵ درصد بذر مورد نیاز استان ایلام و تأمین بذر برای بیش از ۱۰ استان کشور، از مراکز اثرگذار در زنجیره تأمین نهاده‌های راهبردی به شمار می‌رود. استان ایلام نیز به لطف این زیرساخت‌ها و با تولید بذر، امروز در ردیف ممتازترین مناطق کشور قرار دارد که این امر به افزایش ضریب نفوذ بذر اصلاح‌شده، بهبود عملکرد در واحد سطح و ارتقای بهره‌وری کشاورزی کمک شایانی می‌کند.