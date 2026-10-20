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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۷

حضور حماسی مردم شیعه و سنی شهرستان مرزی تربت جام در تجمعات شبانه

حضور حماسی مردم شیعه و سنی شهرستان مرزی تربت جام در تجمعات شبانه

مشهد- در این فیلم شاهد تصاویری از حضور حماسی مردم شیعه و سنی شهرستان مرزی تربت جام در تجمعات شبانه هستید.

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کد مطلب 6984580

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