https://mehrnews.com/x3dp3t ۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۷ کد مطلب 6984580 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۷ حضور حماسی مردم شیعه و سنی شهرستان مرزی تربت جام در تجمعات شبانه مشهد- در این فیلم شاهد تصاویری از حضور حماسی مردم شیعه و سنی شهرستان مرزی تربت جام در تجمعات شبانه هستید. دریافت 32 MB کد مطلب 6984580 کپی شد مطالب مرتبط تجمعات شبانه خراسان رضوی؛ نمایش اتحاد در برابر فتنهها وحدت و انسجام مشهدیها از شمال تا جنوب این شهر آغاز ویژه برنامه «زنجیره انسانی در مشهد» برچسبها بیعت با رهبر انقلاب رهبر شهید خراسان رضوی تربت جام
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