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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۴

سرایا القدس: اتوبوس شهرک‌نشینان صهیونیست را هدف قرار دادیم

سرایا القدس: اتوبوس شهرک‌نشینان صهیونیست را هدف قرار دادیم

گردان‌های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، از هدف قرار دادن یک اتوبوس حامل شهرک‌نشینان صهیونیست در کرانه باختری اشغالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گردان‌های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین در کرانه باختری در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک اتوبوس حامل شهرک‌نشینان صهیونیست را در جاده اصلی منتهی به شهرک «میفو دوتان» با رگبار متراکم گلوله هدف قرار داده است.

بر اساس این بیانیه، این عملیات در پاسخ به اقدامات شهرک‌نشینان در شهرهای مختلف کرانه باختریِ اشغالی انجام شده است.

در سال‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از حملات شهرک‌نشینان اسرائیلی به فلسطینیان، تخریب اموال و خانه‌ها و تعرض به زمین‌های کشاورزی در کرانه باختری منتشر شده است. نهادهای بین‌المللی نیز بارها درباره گسترش شهرک‌سازی و خشونت علیه فلسطینیان ابراز نگرانی کرده‌اند.

کد مطلب 6984582

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