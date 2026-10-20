به گزارش خبرنگار مهر، سردار مصطفی ایزدی شامگاه سه‌شنبه در اجتماع مردم اراک اظهار کرد: حضور آگاهانه مردم در میدان و حمایت آنان از کشور، نقشه‌های دشمنان را با شکست مواجه می‌کند و زمینه تداوم دستاوردهای انقلاب اسلامی را فراهم می‌سازد.

وی با بیان اینکه قدرت ملی کشور به همراهی و پشتیبانی مردم متکی است افزود: دشمنان تلاش می‌کنند با فضاسازی‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی، واقعیت‌های میدان را تحت تأثیر قرار دهند، اما آنچه مسیر تحولات را مشخص می‌کند، ایستادگی ملت و حضور مؤثر مردم در صحنه است.

توان موشکی ایران، مؤلفه‌ای مؤثر در محاسبات دشمن

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به توان موشکی جمهوری اسلامی ایران گفت: نیروهای آمریکایی در دریا برای دور ماندن از برد تهدید موشکی سپاه، حدود ۷۰۰ کیلومتر فاصله گرفته‌اند.

سردار ایزدی تصریح کرد: ظرفیت‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در کنار آمادگی نیروهای مسلح و پشتیبانی مردمی، از مؤلفه‌های مهم مقابله با تهدیدهای دشمنان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و رمضان ادامه داد: دشمن در این رویارویی‌ها تمام امکانات خود را به میدان آورد، اما رزمندگان انقلاب اسلامی و مردم حاضر در صحنه، پاسخ محکمی به اقدامات او دادند.

جانشین فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه فضاسازی‌های تبلیغاتی نمی‌تواند واقعیت‌های میدان را تغییر دهد تاکید کرد: آنچه در این نبردها اهمیت دارد، مقاومت و ایستادگی نیروهای مدافع کشور و همراهی مردم است که در خنثی‌سازی اهداف دشمن نقش اساسی دارند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره) گفت: ضرورت پایبندی به آرمان‌های شهدا و استمرار مسیر آنان، مورد تأکید است.

سردار ایزدی بیان کرد: شهیدانی همچون متوسلیان، همت، چراغی و دیگر فرماندهان شهید، با وفاداری به پیمان خود با خداوند، تا پای جان بر عهدشان ایستادند و مسیر ایثار و فداکاری را برای نسل‌های بعد ترسیم کردند.

وی ادامه داد: پاسداشت راه شهدا، مستلزم پایداری در مسیر آرمان‌های انقلاب و حفظ روحیه مسئولیت‌پذیری و ایستادگی در برابر دشمنان است.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر ضرورت ادامه مسیر امام خمینی (ره) و امام شهید تصریح کرد: باید از منتظران واقعی باشیم، محکم بایستیم و با اتکا به آرمان‌های الهی و انقلابی، راهی را که امام و شهیدان ترسیم کرده‌اند، با قدرت ادامه دهیم.

وی افزود: تجدید عهد با خداوند برای پایبندی به آرمان‌های انقلاب و ادامه مسیر شهیدان، از اهمیت بالایی برخوردار و همواره مورد تأکید کرد.