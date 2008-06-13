به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی تئاتر شهر اعلام کرد حسین پارسایی در این جلسه با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی برای فراهم شدن تشکیل انجمن هنرهای نمایشی از مدت‌ها قبل انجام شده گفت: این انجمن از 15 تیرماه رسما کار خود را آغاز می‌کند و هنرمندان فعال تئاتر می‌توانند در قالب کارگروههایی که برای انجمن در نظر گرفته شده در آن فعالیت کنند.

مدیر کل هنرهای نمایشی معاونت هنری وزارت ارشاد با بیان اینکه ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها تنها به عنوان ناظر در این امر حضور خواهند داشت افزود: روز سوم تیرماه نیز از افرادی که در دوره قبل و در زمان فعالیت انجمن نمایش مشغول به فعالیت بودند تقدیر به عمل می‌آید.

انجمن نمایش از اوایل سال 86 منحل شد و تعدادی از هنرمندانی که عضو این انجمن بودند نیز از حقوق و مزایای خود محروم شدند. اکنون بعد از گذشت بیش از یکسال انجمن نمایش با نام جدید انجمن هنرهای نمایشی کار خود را آغاز می‌کند.