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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۶

زارع: بوشهر ظرفیت‌های گسترده‌ای برای سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع دارد

زارع: بوشهر ظرفیت‌های گسترده‌ای برای سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع دارد

بوشهر- استاندار بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های دریایی،صنعتی و انرژی استان گفت: برخورداری از دسترسی به آب‌های آزاد و صنایع گاز و پتروشیمی، فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری و شتاب‌بخشی به توسعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع سه‌شنبه شب در بازدید از طرح‌های تولیدی استان اظهار کرد: بوشهر از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه تجارت دریایی و اقتصاد دریامحور برخوردار است و بهره‌گیری از این توانمندی‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رشد فعالیت‌های اقتصادی باشد.

وی خاطرنشان کرد: دسترسی به آب‌های آزاد و وجود صنایع گاز، پتروشیمی و سایر صنایع، فرصتی ارزشمند برای سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌ها و پیشرفت استان فراهم کرده است.

استاندار بوشهر افزود: راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی نیز می‌تواند با تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، به تقویت تجارت و افزایش شاخص‌های اقتصادی استان کمک کند.

زارع: بوشهر ظرفیت‌های گسترده‌ای برای سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع دارد

کد مطلب 6984596

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