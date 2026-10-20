دیدار و گفتگوی وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه، روز دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ در تهران دیدار و درباره آخرین وضعیت روابط دوجانبه و مهم‌ترین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر کردند.



در این دیدار، وزیران امور خارجه دو کشور ضمن مرور روند رو به گسترش روابط و همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، بر اهمیت تداوم رایزنی‌های مستمر میان تهران و مسکو و پیگیری اجرای توافقات دوجانبه تأکید کردند.



طرفین همچنین درباره راهکارهای تقویت همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری و توسعه تعاملات در چارچوب موافقتنامه مشارکت جامع راهبردی ایران و روسیه تبادل نظر کردند.



بررسی تحولات منطقه‌ای، از جمله وضعیت امنیتی خلیج فارس و تنگه هرمز، تحولات فلسطین و یمن و نیز مسائل مرتبط با قفقاز و اروپا، از دیگر محورهای گفتگوی وزیران امور خارجه دو کشور بود.



عراقچی و لاوروف با تأکید بر ضرورت حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات و بحران‌های منطقه‌ای از طریق گفتگو و راهکارهای سیاسی، دیدگاه‌های خود را درباره تحولات بین‌المللی و ضرورت تقویت چندجانبه‌گرایی و همکاری در مجامع بین‌المللی تبادل کردند.



وزیران امور خارجه ایران و روسیه همچنین بر عزم دو کشور برای تداوم همکاری‌ها و رایزنی‌های نزدیک در راستای تقویت مناسبات دوجانبه و کمک به تحکیم صلح، ثبات و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کردند.