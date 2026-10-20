احترام به حاکمیت ملی، استقلال و حق تعیین سرنوشت ملت کوبا ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدامات مداخلهجویانه آمریکا علیه کوبا از جمله تحریمهای ضد بشری علیه این کشور و تلاش برای تهدید و ارعاب مقامات و شخصیتهای کوبایی را محکوم میکند. در همین ارتباط صدور حکم بازداشت رائول کاسترو رئیسجمهور پیشین کوبا را بهعنوان اقدامی مجرمانه و غیرقانونی دانسته و آن را قویاً محکوم میکند.
در ادامه این بیانیه آمده است: بدون تردید سیاست تحریم، فشار و ارعاب که بیش از ۷ دهه است علیه ملت کوبا اعمال میشود ناقض منشور سازمان ملل متحد و مغایر با اصول و قواعد حقوق بینالملل و حقوق بشر است و دولت آمریکا باید بابت پیامدهای فاجعهبار این سیاست بر حقوق بنیادین بشری مردم کوبا مؤاخذه شود.
این بیانیه می افزاید: جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام همبستگی با دولت و مردم کوبا در برابر اقدامات جنایتکارانه آمریکا، بر ضرورت احترام به حاکمیت ملی، استقلال و حق تعیین سرنوشت ملت کوبا تأکید میکند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدامات مداخلهجویانه آمریکا علیه کوبا از جمله تحریمهای ضد بشری علیه این کشور را محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدامات مداخلهجویانه آمریکا علیه کوبا از جمله تحریمهای ضد بشری علیه این کشور و تلاش برای تهدید و ارعاب مقامات و شخصیتهای کوبایی را محکوم میکند. در همین ارتباط صدور حکم بازداشت رائول کاسترو رئیسجمهور پیشین کوبا را بهعنوان اقدامی مجرمانه و غیرقانونی دانسته و آن را قویاً محکوم میکند.
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