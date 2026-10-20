معاون استاندار بوشهر: سنگر تولید در جنگ اقتصادی حفظ شد

به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان سه شنبه شب درنشست کمیسیون کارگری استان بوشهر با بیان اینکه تاریخ انقلاب اسلامی گواه مقاومت بی‌نظیر این ملت در برابر انواع تحریم‌ها، ترورها، جنگ تحمیلی و فشارهای سیاسی و اقتصادی است، تصریح کرد: دشمنان انقلاب اسلامی ایران قوی را نشانه رفته‌اند و امروز تلاش برای ایجاد نارضایتی و سوءاستفاده از حوزه‌های کارگری، کم‌هزینه‌ترین راهبرد دشمن در جنگ ترکیبی است؛ با این حال، هوشمندی کارگران و کارفرمایان بوشهری بار دیگر نقشه‌های آنان را خنثی کرد.

رئیس کمیسیون کارگری شورای تأمین استان بوشهر با اشاره به نقش بی‌بدیل کارفرمایان در رابطه سه‌جانبه‌ (دولت، کارگر، کارفرما) افزود: دولت چهاردهم از روز نخست، حمایت از تولید و رفع موانع آن را خط قرمز خود می‌داند، چرا که حفظ تولید مساوی با صیانت از اشتغال و پویایی اقتصاد است.

وی گفت:در همین راستا، مجموعه استان و کمیسیون کارگری صرفاً به رویکرد نظارتی و برخوردهای سلبی با متخلفان بسنده نکرده، بلکه حمایت همه‌جانبه، پیگیری مسائل کلان کارفرمایان در سطوح ملی و استانی (مانند مباحث تأمین اجتماعی، انرژی و تسهیلات) و الگوسازی و تجلیل از کارفرمایان قانون‌مند را به عنوان یک راهبرد اساسی دنبال کرده است.

وی ضمن قدردانی از همراهی و پایداری کارفرمایان کلان منطقه انرژی پارس و صنایع عمومی استان در صیانت از حقوق و معیشت کارگران حتی در سخت‌ترین شرایط و بدون فروش و درآمد، خاطرنشان کرد: با تعامل سازنده میان دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و نگاه انعطاف‌پذیر مبتنی بر قانون، مسیر توسعه و پیشرفت استان با شتاب بیشتری استمرار خواهد یافت.