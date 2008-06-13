معرفی 100 نخبه سیاسی دانشگاهی / اجرای طرح نخبه پروری در دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی نوروزی روز گذشته در دور دوم سفرهای استانی هیئت دولت به استان چهارمحال بختیاری در جمع تشکلهای دانشجویی دانشگاه شهرکرد در پاسخ به اظهارات یکی از دانشجویان درباره نخبه پروری سیاسی افزود: بحث نخبه پروری سیاسی و فرهنگی با همکاری وزارت علوم با جدیت در دستور کار نهاد قرار دارد.

وی افزود: مقام معظم رهبری از نهاد نمایندگی در دانشگاهها انتظارات بالایی دارند. نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها یک تشکیلات کوچک اجرایی با مسئولیتهای اجرایی و روزمره نیست بلکه هم رهبری و هم دانشجویان از نهاد، تأثیرگذاری بالا و عمیق را انتظار دارند.

نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با بیان اینکه این نهاد در دانشگاهها 3 دوره داشته است، گفت: نهاد سه دوره از سالهای 1372 تا 76، 1376 تا 82، 1382 تا امروز را سپری کرده و از دوره تأسیس تا دوره تثبیت تأثیرات خوبی را گذاشته است.

وی با بیان اینکه نهاد در دوره جدید بر حضور تأثیرگذار معنوی و کیفی تأکید داشته است، گفت: نهاد می خواهد پناهگاه دانشجو باشد و آنجا که هیچکس نیست که به دانشجو کمک کند، حضور داشته باشد و مشاوره جدی برای ارتقاء بینش سیاسی، دینی و نخبه پروری را بر عهده داشته باشد.

نوروزی به برنامه های نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها اشاره کرد و گفت: نشست فروپاشی فمینیسم در حوزه فرهنگ لیبرال نیز با توجه به اینکه امروز فمینیسم در حوزه فرهنگ لیبرال درحال فروپاشی است، در سطح جهانی برگزار می شود.

وی افزود: همچنین امسال 40 ایده نو فرهنگی را در دانشگاههای سراسر کشور مطرح می کنیم که یکی از آنها حلقه های معرفت است.

نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در میان تشکلات دانشجویی دانشگاه شهرکرد تأکید کرد: نهاد به دنبال تک صدایی و رکود در حوزه های سیاسی دانشگاهها نیست.