به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حیدری شامگاه سه‌شنبه در جمع شرکت‌کنندگان در تجمع شبانه مردم قم در موکب آزادگان جهان واقع در میدان جهاد، با اشاره به تداوم حضور مردم در صحنه‌های اجتماعی و انقلابی، این حضور را نشانه‌ای از ایستادگی ملت ایران در برابر فشارهای دشمن و پشتوانه‌ای برای خدمتگزاران کشور دانست.

وی با قدردانی از حضور مستمر مردم در این تجمعات اظهار کرد: پایداری مردم در شرایط مختلف، علاوه بر تقویت روحیه مسئولان، پیام روشنی از اراده ملت ایران برای دفاع از استقلال و عزت کشور به همراه دارد و نشان می‌دهد که فشارهای خارجی نتوانسته است عزم عمومی را برای مقابله با تهدیدها از بین ببرد.



حیدری با بیان اینکه حضور شبانه مردم با انگیزه‌های مختلفی از جمله مقابله با تحرکات دشمن، زنده نگه‌داشتن روحیه ظلم‌ستیزی و اعلام وفاداری به ولایت و رهبر شهید صورت می‌گیرد، افزود: اهمیت این حضور تنها به انگیزه‌های داخلی محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند بازتابی فراتر از مرزهای ایران داشته باشد و برای ملت‌هایی که در برابر سلطه و بی‌عدالتی ایستادگی می‌کنند، الهام‌بخش باشد.



معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم با اشاره به تحولات اخیر کشور، بر ضرورت توجه هم‌زمان به مسائل داخلی و تهدیدهای بیرونی تأکید کرد و گفت: دشمن پس از آنکه در جنگ و ایجاد ناآرامی‌های خیابانی به اهداف مورد نظر خود نرسید، مسیر فشار را تغییر داده و اکنون تلاش می‌کند از طریق تشدید مشکلات اقتصادی و ایجاد شکاف در جامعه، زمینه تحقق اهداف خود را فراهم کند.



دشمن به دنبال تبدیل مشکلات اقتصادی به آشوب است



حیدری با اشاره به تلاش جریان‌های معاند برای تأثیرگذاری بر فضای اجتماعی کشور اظهار کرد: پس از ناکامی دشمن در جنگ دوازده‌روزه و حوادث ۱۸ و ۱۹ دی، این تصور در میان دشمنان شکل گرفت که با هدف قرار دادن رهبر انقلاب و تضعیف محور اصلی نظام، می‌توانند اراده ملت ایران را درهم بشکنند، اما این هدف نیز محقق نشد.



وی افزود: دشمن اکنون بر ایجاد اختلاف میان مردم و مسئولان و بهره‌برداری از مشکلات معیشتی تمرکز کرده است تا از طریق افزایش نارضایتی‌ها، زمینه شکل‌گیری آشوب و بی‌ثباتی را فراهم کند.



حیدری با تأکید بر اینکه مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را نمی‌توان نادیده گرفت، تصریح کرد: دشواری‌های زندگی مردم واقعیتی است که باید برای رفع آن تلاش کرد، اما جریان‌های معاند می‌کوشند این مسائل را به ابزاری برای ایجاد اختلاف و برهم زدن آرامش جامعه تبدیل کنند.



معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم ادامه داد: تشدید محدودیت‌های حوزه انرژی نیز می‌تواند پیامدهایی برای خانوارها و بخش تولید داشته باشد، به‌ویژه آنکه در شرایط محدودیت گاز، تأمین نیاز مصرف خانگی ممکن است با کاهش سهم صنایع همراه شود و فعالیت کارخانه‌ها و وضعیت اشتغال کارگران را تحت تأثیر قرار دهد.



وی خاطرنشان کرد: چنین شرایطی ضرورت توجه جدی به مسائل اقتصادی و مدیریت مشکلات را دوچندان می‌کند و در عین حال، جامعه باید نسبت به تلاش دشمن برای بهره‌برداری از دشواری‌های موجود و تبدیل آن‌ها به زمینه‌ای برای اختلاف و ناآرامی هوشیار باشد.



مقاومت ملت ایران برای آزادی‌خواهان جهان الهام‌بخش است



حیدری با اشاره به ابعاد فراتر از مرزهای ایران در ایستادگی ملت در برابر قدرت‌های سلطه‌گر بیان کرد: قدرت‌های جهانی در مقاطع مختلف تصور می‌کردند که برخورداری از امکانات مادی، رفاه و پیشرفت اقتصادی می‌تواند ضامن صلح و امنیت باشد و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، امکان تسلط یک‌جانبه بر جهان را فراهم کند.



وی افزود: ملت ایران با تکیه بر آموزه‌های مکتب تشیع و الگوگیری از قیام حضرت سیدالشهدا(ع)، نشان داده است که می‌توان در برابر ظلم و سلطه ایستاد و اجازه نداد قدرت‌های بزرگ اراده خود را بر ملت‌ها تحمیل کنند.



معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم با تأکید بر نقش این رویکرد در تقویت روحیه ملت‌های تحت ستم اظهار کرد: پیام مقاومت ملت ایران محدود به یک دین یا مذهب نیست و می‌تواند برای مستضعفان و آزادی‌خواهان جهان که خواهان رهایی از سلطه و بی‌عدالتی هستند، الهام‌بخش باشد.



حیدری همچنین با پیوند دادن استمرار حضور مردم در میدان به آرمان انتظار فرج گفت: حضور مردم در شرایط گوناگون آب‌وهوایی و استمرار همراهی آنان، جلوه‌ای از وفاداری به ولایت و اهل‌بیت(ع) و تلاشی در مسیر مقابله با ظلم و بی‌عدالتی است.



وی ابراز امیدواری کرد با تحقق ظهور حضرت ولی‌عصر(عج)، زمینه گسترش صلح و آرامش در جهان فراهم شود و بشریت از ظلم و ستم رهایی یابد.



بیش از ۳۲ میلیون نفر آمادگی جان‌فدایی اعلام کرده‌اند



حیدری با اشاره به اعلام آمادگی بیش از ۳۲ میلیون نفر برای جان‌فدایی در راه کشور اظهار کرد: این آمار، به گفته وی، جدا از افرادی است که هنوز به سن قانونی نرسیده‌اند و بیانگر گستردگی اعلام آمادگی برای دفاع از استقلال و عزت ایران است.



وی افزود: مردم ایران اجازه نخواهند داد سلطه بیگانگان بر کشور و غارت منابع ملی، مشابه آنچه در دوران حکومت پهلوی رخ داده است، تکرار شود و بر حفظ استقلال کشور و صیانت از دستاوردهای ملی تأکید دارند.



معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم با اشاره به ضرورت تقویت همبستگی اجتماعی خاطرنشان کرد: حفظ وحدت ملی در شرایط حساس کنونی اهمیت ویژه‌ای دارد و مردم و مسئولان باید با درک متقابل از شرایط کشور، برای عبور از مشکلات و مقابله با تهدیدها در کنار یکدیگر باشند.



حیدری با بیان اینکه مسئولان نیز دغدغه مسائل و مشکلات کشور را دارند، گفت: حضور مدیران و مسئولان در میان مردم می‌تواند زمینه ارتباط نزدیک‌تر با جامعه را فراهم کند و روحیه و انگیزه خدمتگزاری را در آنان افزایش دهد.



وی تأکید کرد: در کنار تلاش برای حل مسائل اقتصادی و کاهش مشکلات معیشتی، باید از شکل‌گیری اختلاف میان مردم و مسئولان جلوگیری کرد و اجازه نداد دشمن از نارضایتی‌های موجود برای پیشبرد اهداف خود بهره‌برداری کند.



معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم در پایان با قدردانی از حضور و پایداری مردم در تجمع شبانه میدان جهاد قم، بر ضرورت استمرار همراهی مردم و مسئولان و هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن تأکید کرد و برای مردم آرزوی اجر و عاقبت‌به‌خیری داشت.