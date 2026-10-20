کارشناس جهاد تبیین: مذاکره بدون اقتدار و عزت نشانه ضعف است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد نصرالله‌پور سه شنبه شب در اجتماع خونخواهی امام شهید در شهر دیّر با بیان اینکه نبرد جامعه امروز، مصاف تاریخی جبهه حق و باطل است، اظهار کرد: جنگ کنونی ملت ایران با نظام سلطه نه از سال ۱۳۵۷ یا ۱۳۳۲، بلکه ادامه‌ای تاریخی از جبهه حزب الله در برابر حزب شیطان است؛ جداکننده مومنان و کافران هرگز تقسیم‌بندی‌هایی چون اصلاح‌طلب و اصولگرا نیست.

کارشناس جهاد تبیین با استناد به آموزه‌های وحیانی، سلسله انتقال پرچم توحید از حضرت آدم (ع) تا پیامبر خاتم (ص) و ائمه معصوم (ع) و در نهایت حضرت ولی‌عصر (عج) را تشریح کرد و افزود: پرچم لا اله الا الله هیچ‌گاه بر زمین نمانده و در دوران غیبت، این امانت با معرفی فقیه عادل، باتقوا، شجاع، بصیر و آگاه به زمانه به پاسداران ولایت سپرده شده است.

وی با تاکید بر اینکه واژه‌های امام و امت از ارکان هویتی تشیع و نظام سیاسی ولایی است، گفت: نظام و رهبری تشیع به این دو واژه گره خورده و شایسته است در خصوص شخصیت‌های برجسته‌ای مانند امام خامنه ای، از تعبیراتی استفاده شود که به نقش محوری آنان در هدایت جامعه دینی اشاره داشته باشد.

نصرالله‌پور با اشاره به تحولات منطقه‌ای، بر ضرورت رسیدن به بازدارندگی کامل در نقاط راهبردی همچون تنگه هرمز، خلیج فارس، باب المندب و سراسر غرب آسیا تاکید کرد و ادامه داد: استکبار جهانی باید در برابر عظمت اراده ملت‌های مقاوم در هم شکسته شود تا در سایه امنیت و اقتدار، زمینه‌های ظهور مولایمان حضرت صاحب‌الزمان (عج) فراهم آید.

وی با حمایت از حضور پرشور و آگاهانه مردم مبعوث‌شده در صحنه‌های اجتماع و دفاع از آرمان‌ها، گفت: پرچم به دست مردم سپرده شده و اجتماعات مردمی تجلی اراده ملت است؛ ملت ایران همواره با ایستادگی و غیرت، پاسخ هرگونه بی‌احترامی به شعائر و ارزش‌های خود را خواهد داد.

نصرالله‌پور بخش مهمی از سخنان خود را به مقایسه شرایط ایران در دوران رژیم پهلوی و نظام جمهوری اسلامی اختصاص داد و تصریح کرد: در حالی که رژیم گذشته با فروش روزانه ۶ میلیون‌ بشکه نفت برای جمعیت کوچک‌تر، توسعه چندانی فراهم نکرد، جمهوری اسلامی با وجود تحریم‌های ظالمانه و جنگ‌افروزی‌های دشمنان، گام‌های بلندی در زیرساخت‌ها و خدمات عمومی برداشته است.

وی به شاخص‌هایی چون گسترش شبکه گازرسانی خانگی، برق‌رسانی، سوادآموزی، بهداشت و درمان، اشتغال زنان در عرصه‌های علمی و مدیریتی، و رشد چشمگیر دانش و فناوری بعد از پیروی انقلاب اشاره و با تجلیل از پیشرفت‌های ملی تاکید کرد: امروز ایران از قطب‌های علمی و پزشکی منطقه و جهان به شمار می‌رود و زنان و دختران ایرانی در عرصه‌های علمی، ورزشی و اجتماعی افتخارآفرین‌اند.

این کارشناس مذهبی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت، به ویژه شهید آیت‌الله رئیسی، خاطرنشان کرد: مدیریت جهادی و روحیه خدمتگزاری وی در ایام کرونا، تولید واکسن، افزایش یارانه‌ها و مبارزه با فساد و امثال وی در دولت‌های مکتبی، الگویی ماندگار برای مسئولان نظام است.

وی با نقل تجربه‌های تلخ برخی کشورهای منطقه در مسیر خلع سلاح و همراهی با غرب، هشدار داد که تجربه لیبی و سوریه نشان داده است تسلیم‌گرایی نه‌تنها تحریم‌ها را برنمی‌دارد، بلکه استقلال و اقتدار ملی را نیز به خطر می‌اندازد.

نصرالله پور تاکید کرد: مذاکره‌ای که بر مدار اقتدار و عزت نباشد، پاس ضعف است و تجربه چند دهه گفتگو نشان داده است دشمنان در قبال ملت ایران به تعهدات خود پایبند نبوده‌اند.

وی با اشاره به حمایت‌های جهانی از رژیم صهیونیستی در تحولات اخیر و نقش دیپلماسی مقاومت، یادآور شد: ایستادگی محور مقاومت در لبنان، غزه، یمن و سوریه، بخشی از معادلات دفاعی ایران اسلامی است و هرگونه تضعیف آن می‌تواند امنیت ملی را تحت‌الشعاع قرار دهد.

نصرالله‌پور با بیان اینکه فاطمیه، فصل وصل حماسه‌های عاشورایی و گفتمان خدمت و شهادت در امت است، از عالمان، فرماندهان و خدمتگزاران فاطمی در تاریخ تشیع تجلیل کرد و بر استمرار روحیه ایثار، بصیرت و ولایت‌مداری در جامعه تاکید کرد.