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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۲

صالحی: ملت ایران هرگز با عاملان شهادت امام شهید سازش نمی‌کند

صالحی: ملت ایران هرگز با عاملان شهادت امام شهید سازش نمی‌کند

اراک- رئیس بسیج اصناف کشور گفت: ملت ایران تا تحقق پیروزی کامل و تا هر زمان که رهبر معظم انقلاب صلاح بدانند، در میدان ایستادگی خواهد کرد و در برابر عاملان شهادت امام شهید سر سازش ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی صالحی شامگاه سه‌شنبه در جمع مردم اراک با اشاره به تداوم حضور حماسی و شبانه‌روزی شهروندان اراکی تصریح کرد: مردم بصیر ایران و شهروندان اراکی ۲۳۴ شب است که پیوسته در میدان حضور دارند و این ایستادگی پولادین با قدرت ادامه دارد.

رئیس بسیج اصناف کشور، حضور آگاهانه مردم را عاملی تعیین‌کننده در موفقیت‌های نظامی و عرصه‌های مختلف مقابله با دشمنان دانست و افزود: ملت بزرگ ایران امام شهید خود را در این رویارویی از دست داده است، اما با اتکا به اراده راسخ خود، در برابر عاملان این جنایت هرگز کوتاه نخواهد آمد.

وی با اشاره به آمادگی کامل نیروهای دفاعی کشور بیان کرد: چنانچه دشمنان بار دیگر بخواهند اراده و توانمندی فرزندان ایران اسلامی را در میدان نظامی بیازمایند، تمامی شرایط برای پاسخی پشیمان‌کننده فراهم است و جمهوری اسلامی ایران جایگاه خود را به‌عنوان قدرتی اثرگذار در معادلات جهانی تثبیت می‌کند.

سردار صالحی با بیان اینکه استان مرکزی با تقدیم بیش از ۶ هزار شهید به انقلاب اسلامی، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، گفت: مهم‌ترین سرمایه این خطه، نیروی انسانی مؤمن و مفاخر برجسته‌ای همچون امام راحل است که در دامان خود پرورش داده و با اندیشه الهی خود جهان را با ادبیاتی تازه آشنا کرد.

کد مطلب 6984623

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