صادرات مد و پوشاک بومی، ظرفیت مغفول اقتصاد خلاق در آذربایجان غربی است

به گزارش خبرنگار مهر، پروین داداندیش سه شنبه شب در مراسم افتتاح پنجمین رویداد ملی مد و لباس «گوهرشاد» در ارومیه،از اقتصاد خلاق به‌عنوان یکی از پرسودترین اما مغفول‌ترین ظرفیت‌های توسعه در کشور نام برد و گفت: مد و پوشاک بومی باید به‌عنوان بخشی از اقتصاد خلاق به رسمیت شناخته شود برندسازی و صادرات، مسیر ورود دختران جوان استان به بازارهای بین‌المللی هموار شود.

وی با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا بین ۵ تا ۸ درصد درآمد ملی از همین حوزه تأمین می‌شود، گفت: متأسفانه سهم این بخش در ایران حدود یک درصد است؛ اما دلیل آن نه فقدان استعداد بلکه نامرئی بودن تولیدات خانگی زنان است کاری که در خانه‌ها انجام می‌شود بیمه نمی‌شود و در آمارها دیده نمی‌شود.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور با اشاره به آموزش ۵۰۰ دانشجوی دختر در رشته‌های پوشاک و مد در استان این‌گونه نمایشگاه‌ها را فرصتی مناسب برای زیست‌بوم اقتصادی و اشتغال دختران دانست و سه پیشنهاد به‌رسمیت‌شناختن مد و پوشاک بومی به‌عنوان بخشی از اقتصاد خلاق و تدوین آمار و شاخص‌های آن با همکاری معاونت اقتصادی استانداری؛ به‌رسمیت‌شناختن کار خانگی زنان از طریق ثبت، بیمه، آموزش و دسترسی به بازار و تقویت طراحی و برندسازی در کنار تولید به‌واسطه زیرساخت تولید انبوه در استان را ارائه کرد.

داداندیش با یادآوری تجربه صادرات مانتوی اسلامی ایران پس از انقلاب به کشورهایی مانند سودان و پاکستان بر ظرفیت بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله بازار آنلاین جهانی تأکید کرد و خواستار فراهم‌شدن بستر ورود طراحان جوان استان به بازارهای بین‌المللی شد.

وی با اشاره به نقش دانشگاه‌ها در پرورش طراح این رویدادها را در شرایط اقتصادی کشور فرصتی برای توسعه و مؤید از هنرمندان و تولیدکنندگان استان خواست و آرزوی موفقیت کرد.

نمایش ظرفیت‌های صنعت پوشاک ایرانی-اسلامی با حضور تولیدکنندگان کشوری

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی گفت: نمایشگاه گوهرشاد علاوه بر اهداف اقتصادی و حمایت از تولید ملی، بستر مناسبی برای تقویت هویت فرهنگی و پیوند میان علم و صنعت فراهم کرده است.

نیر الهامی با اشاره به اهداف برگزاری این رویداد تصریح کرد: این نمایشگاه با هدف ترویج پوشش ایرانی-اسلامی برپا شده است و با پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت دکتر گرجی رئیس کارگروه مد و لباس کشور این رویداد به سطح ملی ارتقا یافته و هم‌زمان تلاش‌های مشابهی نیز در سایر استان‌ها در جریان است که به اذعان گرجی در سفر اخیر به تهران نمایشگاه ارومیه از کیفیت ممتاز و چشمگیری برخوردار است.

وی افزود: در این نمایشگاه ۶۵ غرفه فعال است که بخش عمده‌ای از آن‌ها به تولیدکنندگان بومی استان اختصاص دارد و ۱۷ استاد برجسته نیز در آن مشارکت دارند و رویکرد اصلی این رویداد تحقق شعار سال و منویات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد و فرهنگ، ایجاد هم‌افزایی میان تولیدکنندگان و معرفی ظرفیت‌های صنعت پوشاک در راستای پاسخگویی به سلایق روز جامعه و جوانان است.

مدیرکل امور بانوان استانداری آذربایجان غربی با اشاره به حجم بالای هزینه‌های سالانه خانواده‌ها و جوانان دانش‌آموزان و دانشجویان در حوزه پوشاک، خاطرنشان کرد: این نمایشگاه با حمایت ویژه استاندار طراحی شده تا ضمن تقویت هویت فرهنگی خانواده‌ها با جلوه‌های متنوع هنر پوشاک آشنا شوند. همچنین در همین راستا کارخانه نساجی نیز با ارائه انواع پارچه‌های مانتویی، چادری و پاستونی به قیمت کارخانه در نمایشگاه حضور یافته است.

الهامی همچنین از برگزاری رویداد «منتخبین طراحی لباس» در حاشیه این نمایشگاه خبر داد و گفت: بیش از ۴۰۰ اثر از سوی دانشگاه مهارت و آموزش و پرورش استان به دبیرخانه ارسال شده است و طبق وعده گرجی تمامی هزینه‌های متریال آثار منتخب در سه بخش دانش‌آموزی، دانشجویی و آزاد توسط کارگروه مد و لباس کشور تأمین شده و بازار فروش آن‌ها نیز از طریق برندهای معتبر تضمین خواهد شد.

وی به بخش‌های متنوع و جذاب این نمایشگاه اشاره کرد و افزود: فروشگاه‌های محصولات فنی و حرفه‌ای شامل مانتو، مقنعه و لباس‌های اسپرت و همچنین بخش عکاسی خانوادگی از جمله بخش‌های پرطرفدار است و در بخش عکاسی دختران عزیز با دریافت هدایایی نظیر روسری، گیره و شال، تجربه‌ای خاطره‌انگیز و توأم با حیا و وقار خانوادگی را برای خانواده‌ها رقم می‌زنند.

مدیرکل امور بانوان استانداری آذربایجان غربی همچنین از حضور گروه جهادی پویش سمیران فاطمی جهت اهدای چادر رایگان و اداره کل عشایر استان با ارائه چادرها و لباس‌های سنتی در فضای بیرونی نمایشگاه قدردانی کرد.

الهامی با تأکید بر تلاش صورت‌گرفته برای تحقق پیوند میان علم و صنعت یادآور شد: برای رفاه حال شهروند صدا و سیمای مرکز استان اقدام به پخش مستقیم این رویداد کرده و شهردار ارومیه نیز با تأمین اتوبوس‌های ویژه تسهیلات لازم را برای ایاب و ذهاب بازدیدکنندگان فراهم کرده است.