بزرگراه «دالکی–کنارتخته» در ایستگاه پایانی؛ اتصال ایمن بوشهر و فارس

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: محور «دالکی–کنارتخته» به دلیل موقعیت ارتباطی خود، نقش مهمی در جابه‌جایی روزانه خودروهای شخصی، ناوگان حمل‌ونقل عمومی و وسایل نقلیه باری دارد و بخش قابل توجهی از ترددهای میان استان بوشهر و استان فارس از این مسیر انجام می‌شود. همین جایگاه، توسعه و ایمن‌سازی آن را به یکی از ضرورت‌های زیرساختی شبکه حمل‌ونقل منطقه تبدیل کرده است.

با وجود اهمیت این مسیر در ارتباطات جاده‌ای جنوب کشور، دوطرفه بودن بخش‌هایی از محور و محدودیت ظرفیت عبور و مرور، طی سال‌های گذشته مشکلاتی را برای رانندگان و مسافران ایجاد کرده است.

تردد هم‌زمان خودروهای سبک و سنگین در مسیری با ظرفیت محدود، ضرورت ارتقای استانداردهای هندسی راه، افزایش ظرفیت تردد و جداسازی جریان‌های رفت‌وبرگشت را دوچندان می‌کند.

تصادفات جاده‌ای در این محور نیز طی سال‌های گذشته خانواده‌های بسیاری را داغدار کرده و نگرانی درباره ایمنی تردد، همواره از دغدغه‌های مردم و رانندگان بوده است.

از همین رو، تکمیل باند دوم و توسعه این مسیر به بزرگراه، صرفاً یک پروژه عمرانی نیست؛ بلکه اقدامی برای کاهش خطرات جاده‌ای، حفاظت از جان مسافران و ارتقای کیفیت ارتباطات میان دو استان محسوب می‌شود.

توسعه محور دالکی–کنارتخته از مطالبات دیرینه مردم استان‌های بوشهر و فارس بوده است؛ مطالبه‌ای که با افزایش حجم تردد، گسترش فعالیت‌های اقتصادی و رشد نیازهای حمل‌ونقلی، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. تکمیل این پروژه می‌تواند بخشی از مشکلات موجود در جابه‌جایی مسافران، حمل‌ونقل عمومی و انتقال بار و کالا را برطرف کند و زمینه را برای عبور روان‌تر خودروها فراهم آورد.

از سوی دیگر، استان بوشهر به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم اقتصادی، صنعتی و تجاری کشور، برای ارتباط مؤثر با استان‌های همجوار و مراکز جمعیتی و اقتصادی به شبکه راه‌های ایمن و باکیفیت نیاز دارد.

بهبود محور دالکی–کنارتخته می‌تواند ضمن تسهیل دسترسی به استان فارس، در کاهش زمان سفر، بهبود جریان حمل‌ونقل کالا و افزایش قابلیت اطمینان مسیرهای ارتباطی نیز مؤثر باشد.

اکنون عملیات اجرایی باند دوم این محور در دو قطعه در حال انجام است و براساس آخرین اعلام اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر، قطعه نخست به پیشرفت فیزیکی ۸۸ درصد و قطعه دوم به پیشرفت ۶۸ درصدی رسیده است.

این روند، در کنار پیگیری مسئولان استانی و نمایندگان، امیدها برای تکمیل پروژه را افزایش داده است؛ هرچند بهره‌برداری از کل مسیر به ادامه عملیات اجرایی و تکمیل بخش‌های باقی‌مانده وابسته است.

تکمیل محور دالکی–کنارتخته مطالبه مردم است

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت راهبردی محور دالکی–کنارتخته، تکمیل این پروژه را یکی از ضرورت‌های اصلی حوزه راه و حمل‌ونقل استان بوشهر دانست و بر تداوم پیگیری‌ها برای به سرانجام رسیدن آن تأکید کرد.

ابراهیم رضایی اظهار کرد: محور دالکی–کنارتخته یکی از مسیرهای مهم ارتباطی استان بوشهر با استان فارس است و تکمیل باند دوم آن می‌تواند نقش مؤثری در افزایش ایمنی تردد و کاهش تصادفات جاده‌ای داشته باشد.

وی افزود: با توجه به حجم تردد در این مسیر و اهمیت آن برای رفت‌وآمد مردم و حمل‌ونقل کالا، تکمیل پروژه باید با جدیت دنبال شود. ارتقای ایمنی این محور از جمله موضوعاتی است که همواره مورد توجه و پیگیری ما قرار داشته است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این پروژه از طرح‌های اولویت‌دار ما در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی دشتستان و استان بوشهر است و پیگیری‌های متعددی برای تسریع در اجرای آن انجام شده است.

رضایی با اشاره به پیشرفت عملیات اجرایی پروژه تصریح کرد: خوشبختانه طرح در مسیر پیشرفت قرار دارد و امیدواریم با تداوم تلاش دستگاه‌های اجرایی و تأمین نیازهای پروژه، در موعد مقرر به پایان برسد و مردم بتوانند از مزایای آن استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: انتظار مردم این است که پروژه‌های مهمی مانند محور دالکی–کنارتخته با سرعت و کیفیت مناسب تکمیل شوند؛ چراکه نتیجه نهایی این اقدامات باید در افزایش ایمنی جاده‌ها، کاهش حوادث و تسهیل رفت‌وآمد مردم نمایان شود.

پیشرفت قطعه نخست به ۸۸ درصد رسید

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت اجرایی پروژه احداث باند دوم محور کنارتخته–دالکی گفت: این پروژه در دو قطعه در حال اجراست و هدف از اجرای آن، افزایش ظرفیت عبور و مرور، ارتقای ایمنی و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای است.

قطعه «الف» این پروژه به طول ۷.۵ کیلومتر و با عرض آسفالت ۱۱ متر، تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۸۸ درصدی رسیده است اصغر کشوریان اظهار کرد: قطعه «الف» این پروژه به طول ۷.۵ کیلومتر و با عرض آسفالت ۱۱ متر، تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۸۸ درصدی رسیده است.

وی افزود: در این قطعه، احداث ۲۸ دستگاه آبرو، یک دستگاه تونل به طول ۱۹۰ متر و یک دستگاه پل زیرگذر یا روگذر پیش‌بینی شده است و عملیات اجرایی آن توسط شرکت جهاد نصر خراسان انجام می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر درباره وضعیت قطعه «ب» نیز بیان کرد: این بخش به طول ۶.۵ کیلومتر و با عرض آسفالت ۱۱ متر، هم‌اکنون ۶۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و عملیات اجرایی آن توسط قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) در حال انجام است.

کشوریان ادامه داد: در قطعه «ب»، احداث ۱۸ دستگاه آبرو، سه دستگاه پل خاص، دو دستگاه تونل به طول مجموع ۵۸۹ متر و دو دستگاه پل روگذر و زیرگذر پیش‌بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: تکمیل این دو قطعه می‌تواند ظرفیت عبور و مرور در محور کنارتخته–دالکی را افزایش دهد و با بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای، نقش مؤثری در ارتقای ایمنی کاربران این مسیر داشته باشد.

نظارت مستمر برای تسریع در تکمیل پروژه

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت محور دالکی–کنارتخته اظهار کرد: این پروژه از طرح‌های مهم زیرساختی استان است و به دلیل نقش آن در اتصال ایمن استان بوشهر به فارس و تأثیرش بر کاهش حوادث جاده‌ای، به‌صورت مستمر مورد ارزیابی و نظارت قرار دارد.

شاهپور رجایی افزود: روند اجرای پروژه، میزان پیشرفت فیزیکی قطعات و مسائل مرتبط با تکمیل آن به‌طور مستمر بررسی می‌شود تا موانع احتمالی شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر با اشاره به آخرین وضعیت اجرایی طرح بیان کرد: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، قطعه نخست به طول ۷.۵ کیلومتر به پیشرفت فیزیکی ۸۸ درصد رسیده و قطعه دوم نیز با پیشرفت ۶۸ درصدی در حال اجراست.

وی تصریح کرد: تلاش مجموعه مدیریت استان این است که با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، روند اجرای پروژه سرعت بگیرد و امکان تکمیل و بهره‌برداری از آن در سریع‌ترین زمان ممکن فراهم شود. در این مسیر، پیگیری مستمر وضعیت پیمانکاران، بررسی مشکلات اجرایی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول اهمیت زیادی دارد.

رجایی خاطرنشان کرد: محور دالکی–کنارتخته از مسیرهای مهم ارتباطی استان بوشهر است و تکمیل آن می‌تواند در ارتقای ایمنی، تسهیل تردد و بهبود شرایط حمل‌ونقل میان بوشهر و فارس مؤثر باشد؛ از این رو، تسریع در اجرای پروژه و بهره‌برداری از بخش‌های باقی‌مانده با جدیت دنبال می‌شود.

تکمیل یک مسیر، فراتر از توسعه راه

محور دالکی–کنارتخته امروز در مرحله‌ای قرار دارد که پیشرفت فیزیکی دو قطعه آن، ضرورت تمرکز بر تکمیل عملیات باقی‌مانده و آماده‌سازی مسیر برای بهره‌برداری را برجسته می‌کند. تحقق این هدف، علاوه بر تداوم فعالیت‌های عمرانی، نیازمند تأمین به‌موقع منابع، رفع موانع اجرایی و نظارت دقیق بر کیفیت ساخت است.

آنچه اهمیت این پروژه را دوچندان می‌کند، تنها افزایش ظرفیت عبور خودروها نیست؛ بلکه ایجاد مسیری ایمن‌تر برای مردم، کاهش احتمال تصادفات و تقویت ارتباط اقتصادی و اجتماعی استان‌های بوشهر و فارس است.

تکمیل به‌موقع این طرح می‌تواند پاسخی عملی به یکی از مطالبات دیرینه مردم منطقه باشد؛ مطالبه‌ای که نتیجه آن باید در تردد ایمن‌تر، سفرهای روان‌تر و کاهش خطرات جاده‌ای نمایان شود.