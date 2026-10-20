به گزارش خبرنگار مهر، محسن فتحی شامگاه سه شنبه در جمع حاضران در تجمع مردمی شهر سنندج، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، اظهار کرد: ملت ایران با حضور مستمر در صحنه، حمایت خود را از کشور و آرمان‌های انقلاب اسلامی نشان داده‌اند و این حضور، مایه افتخار و پشتوانه‌ای ارزشمند برای مسئولان و نیروهای مسلح است.

وی با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، اقتدار نیروهای مسلح و توانمندی جوانان ایرانی را از مؤلفه‌های مهم قدرت کشور دانست و افزود: تکیه بر دانش بومی و ظرفیت‌های داخلی، زمینه‌ساز تقویت توان دفاعی و افزایش قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران شده است.

نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دشمنان در تلاش برای ایجاد اختلاف میان اقوام، مذاهب و اقشار مختلف جامعه هستند، تصریح کرد: هر اندازه وحدت و انسجام ملی تقویت شود، زمینه برای خنثی‌سازی توطئه‌ها و مأیوس شدن دشمنان بیشتر فراهم خواهد شد.

فتحی تأکید کرد: تریبون‌های عمومی باید محلی برای تقویت همدلی، آرامش و امیدآفرینی در جامعه باشند و مسئولان نیز باید با درک مطالبات مردم، برای رفع مشکلات و افزایش اعتماد عمومی تلاش کنند.

دانش بومی و توان جوانان؛ پشتوانه اقتدار کشور

وی با اشاره به نقش جوانان در پیشرفت‌های علمی و دفاعی کشور، خاطرنشان کرد: اتکا به دانش بومی و تلاش متخصصان داخلی، مسیر استقلال کشور را هموار کرده است و جمهوری اسلامی ایران باید بتواند با تکیه بر توانمندی‌های خود، مسیر پیشرفت را ادامه دهد.

این نماینده مجلس همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ حقوق کشور در عرصه‌های مختلف، برخورداری از دانش هسته‌ای را حقی مسلم دانست و گفت: دستیابی به دانش و فناوری‌های پیشرفته، یکی از ضرورت‌های استقلال و خوداتکایی کشور است.

فتحی با اشاره به مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم اظهار کرد: در کنار حفظ وحدت و انسجام ملی، رسیدگی به مشکلات اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت خانوارها و ایجاد اشتغال برای جوانان باید از اولویت‌های اصلی مسئولان باشد.

وی با بیان اینکه مجلس در حال بررسی اصلاحات پیشنهادی دولت در چارچوب برنامه هفتم توسعه است، افزود: اصلاح برخی قوانین متناسب با شرایط کشور می‌تواند به رفع موانع تولید، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از فعالان این حوزه کمک کند.

نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی با ابراز امیدواری نسبت به بهبود شرایط اقتصادی کشور، بر ضرورت هم‌افزایی دولت و مجلس برای حل مشکلات مردم تأکید کرد.

قدردانی از حضور مردم و تلاش نیروهای مدافع کشور

فتحی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از حضور مردم در تجمعات مردمی، این حضور را نشانه علاقه‌مندی مردم به ایران و حمایت از امنیت و استقلال کشور دانست و گفت: مردم ایران با ایستادگی و همدلی خود، پشتوانه‌ای مهم برای نیروهای مسلح و مدافعان امنیت هستند.

وی همچنین با اشاره به تلاش نیروهای مسلح و فعالان اقتصادی در شرایط دشوار، از مجاهدت و فداکاری افرادی که برای حفظ امنیت، استقلال و آرامش کشور تلاش می‌کنند، قدردانی کرد.

فتحی در پایان ابراز امیدواری کرد با حفظ وحدت ملی، پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و تلاش مضاعف مسئولان، مشکلات کشور برطرف شود و زمینه پیشرفت و اعتلای ایران در عرصه‌های مختلف فراهم آید.