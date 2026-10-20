به گزارش خبرنگار مهر، جت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی، سه‌شنبه شب در مراسم افتتاحیه پنجمین دوره نمایشگاه ملی پوشاک ایرانی‌ اسلامی «گوهرشاد» در ارومیه بااشاره به اهمیت جایگاه عفت و حیا در قرآن افزود: موضوع عفاف و حیا در آیات متعدد قرآن کریم مورد تأکید قرار گرفته است، چرا که نوع پوشش، نخستین و بارزترین نشانه حیا و عفت فرد به شمار می‌رود.

امام جمعه ارومیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه حدود رفتار اجتماعی زنان نیز در دین مبین اسلام تبیین شده است، یادآور شد: خداوند حتی در نحوه سخن گفتن بانوان نیز سفارش کرده که زنان در مواجهه با نامحرمان باید با عفت، صراحت و به دور از هرگونه ناز و عشوه کلامی سخن بگویند.

حجت‌الاسلام والمسلمین قریشی ابراز امیدواری کرد: برپایی نمایشگاه ملی پوشاک «گوهرشاد» بتواند بستر مناسبی برای توسعه، نشر و نهادینه‌سازی فرهنگ اصیل عفاف و حجاب در سطح جامعه فراهم سازد.

نوآوری و رویکرد ایجابی ضعف‌های رویکردی را در حوزه فرهنگ جبران می کند

همچنین معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی در این آئین با اشاره به کارکردهای فرهنگی و اقتصادی نمایشگاه گوهرشاد گفت: برای ترویج فرهنگ اصیل پوشش در میان نسل جوان نیازمند جایگزینی رویکردهای ایجابی، هنرمندانه و خلاقانه به جای فشارهای سلبی هستیم.

رسول مقابلی، اظهار کرد: هدف اصلی از برگزاری این نمایشگاه ایجاد بستری مستحکم برای پیوند فرهنگ، اقتصاد، خوش‌بینی و اصالت ایرانی و اسلامی است.

وی با تأکید بر اینکه مهم‌ترین کارکرد این‌گونه نمایشگاه‌ها کارکرد فرهنگی است، افزود: پوشش و سبک زندگی حکم سفیر بی‌کلام و موظف فرهنگ جامعه را دارد.

مقابلی با اشاره به تجربیات تاریخی و مقاومت جوامع در برابر فشارهای غیردموکراتیک برای تغییر نوع پوشش، تصریح کرد: اگر سیاست‌ها و ظرافت‌های درستی را به کار ببریم و این فرهنگ اصیل را با زبان هنر، خلاقیت و جذابیت به نسل جدید عرضه کنیم هم نیازهای این نسل برطرف خواهد شد و هم اصالت فرهنگی در ذهن آن‌ها تثبیت می‌شود به زبان ساده با نوآوری و رویکرد ایجابی می‌توان ضعف‌های رویکردی را در حوزه فرهنگ جبران کرد.

معاون استاندار آذربایجان غربی در ادامه به کارکردهای اقتصادی و حمایتی نمایشگاه اشاره کرد و گفت: این رویداد در عرصه تولید فرصتی مغتنم برای ایجاد فضای رقابتی میان طراحان، هنرمندان و تولیدکنندگان فراهم می‌کند که حاصل آن پویایی و گردش اقتصادی خواهد بود.

وی با یادآوری شرایط اقتصادی کشور و فشارهای ناشی از تحریم‌ها و محاصره اقتصادی، خاطرنشان کرد: در شرایطی که هزینه‌های اضافی به خانوارها تحمیل می‌شود عرضه محصولات با دسترسی مناسب و قیمت‌های متعارف در چنین نمایشگاه‌هایی می‌تواند نقشی موثر در کاهش هزینه‌های مصرف‌کنندگان داشته باشد.

ضرورت ورود دانشگاه ها به عرصه حجاب و عفاف

مقابلی با اشاره به ضرورت ورود دانشگاه‌ها به این عرصه بیان کرد: استفاده از ظرفیت رشته‌های مرتبط دانشگاهی می‌تواند جوانان مستعد را در این حوزه هدایت کرده و بستر را برای ایجاد فرصت‌های شغلی و هنری فراهم سازد.

وی همچنین با اشاره به حوزه سرمایه‌گذاری گفت: استان ما دارای کارنامه درخشان و ظرفیت‌های بالایی است و موضوع سرمایه‌گذاری در استان متوقف نشده و استانداری برای حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه پوشاک و هم‌افزایی با تمامی دستگاه‌ها آمادگی کامل دارد تا مسیر را برای ورود سرمایه‌ها هموار کند.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری با اشاره به نام‌گذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب با محوریت اقتصاد، تأکید کرد: انتظار و خروجی ما از برگزاری این نمایشگاه نفوذ و نزدیک‌تر شدن پوشاک ایرانی و اسلامی به زندگی روزمره مردم، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز بخش خصوصی است تا ضمن پاسخگویی به نیازهای جامعه، از توان اقتصادی تولیدکنندگان نیز حمایت شود.