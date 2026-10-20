تکذیب انفجار در شرکت آلومینیوم اراک؛ حادثه فنی برق علت انتشار دود بود

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا حاجی‌علی‌بیگی گفت: انتشار برخی اخبار و شایعات در فضای مجازی مبنی بر وقوع انفجار در خط ۶ شرکت آلومینیوم اراک تکذیب می‌شود.

وی افزود: آنچه رخ داده تنها بروز یک حادثه فنی در سیستم برق این واحد صنعتی بوده که خوشبختانه تلفات یا پیامد خاصی به همراه نداشته است.

فرماندار اراک افزود: این حادثه فنی صرفاً باعث انتشار مقداری بخارات و دود در محوطه شده بود که بلافاصله توسط عوامل فنی و امدادی کنترل شد و هرگونه موضوع امنیتی، حفاظتی یا خرابکاری در این خصوص قویاً تکذیب می‌شود.

وی تاکید کرد: انتظار است شهروندان اخبار مربوط به حوادث را صرفاً از کانال‌های رسمی و مراجع ذی‌صلاح پیگیری کنند.