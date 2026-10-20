پنجمین نمایشگاه لباس ایرانی اسلامی «گوهرشاد» در ارومیه آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان‌غربی سه‌شنبه شب در حاشیه افتتاح این نمایشگاه اظهار کرد: در راستای حمایت از قدرت خرید دانش‌آموزان و دانشجویان، بن‌های تخفیف به ارزش مجموع ۲ میلیارد تومان میان این دو گروه توزیع شده است.

نیر الهامی افزود: برای حمایت از غرفه‌داران نیز ۱۰ درصد تخفیف در هزینه‌های حضور در نمایشگاه در نظر گرفته شده است تا تولیدکنندگان بتوانند محصولات خود را با قیمت مناسب‌تری عرضه کنند و هزینه‌های حضور در نمایشگاه را از طریق افزایش قیمت کالاها جبران نکنند.

وی با اشاره به تنوع محصولات ارائه‌شده در این نمایشگاه گفت: انواع پوشاک زنانه، مردانه، کودک و نوزاد و همچنین پارچه‌های مانتویی، چادری و فاستونی در این رویداد عرضه می‌شود و تلاش شده است کالاها با قیمت مناسب و ارزان‌تر از پایتخت در اختیار خریداران قرار گیرد.

وی ادامه داد: گروه جهادی بانوان نیز با هدف حمایت از پوشش عفیفانه، خدمات دوخت رایگان چادر سنتی را در نمایشگاه ارائه می‌کند؛ برنامه‌ای که در دوره گذشته با استقبال قابل توجه بازدیدکنندگان همراه بود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی با تأکید بر لزوم رعایت حقوق مصرف‌کنندگان اظهار کرد: بازرسان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت در محل نمایشگاه مستقر هستند و بر قیمت‌ها و نحوه عرضه محصولات نظارت می‌کنند تا از تخلف و گران‌فروشی جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه اهداف نمایشگاه به عرضه و فروش محصولات محدود نمی‌شود، افزود: حمایت از تولیدکنندگان، تقویت ظرفیت‌های اقتصادی حوزه پوشاک ایرانی ـ اسلامی و ایجاد فرصت تعامل و هم‌افزایی میان طراحان، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان از دیگر اهداف برگزاری این رویداد است.

نمایشگاه ملی «گوهرشاد» در تقویم نمایشگاه‌های کشور ثبت شده است

الهامی با اشاره به تجربه دوره گذشته نمایشگاه گفت: سال گذشته استقبال بازدیدکنندگان مطلوب بود و بیشتر غرفه‌داران توانستند محصولات خود را به فروش برسانند. این موضوع نشان داد که حضور در نمایشگاه از نظر اقتصادی برای عرضه‌کنندگان توجیه‌پذیر است و می‌تواند زمینه‌هایی برای کارآفرینی فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: نمایشگاه ملی «گوهرشاد» در تقویم نمایشگاه‌های کشور ثبت شده و مقرر است هر سال برگزار شود. همچنین برای بررسی نقاط قوت و ضعف و ارتقای کیفیت دوره‌های آینده، برگه ‌های نظرسنجی میان بازدیدکنندگان توزیع می‌شود تا دیدگاه‌های آنان در برنامه‌ریزی‌های بعدی مورد استفاده قرار گیرد.

وی اضافه کرد: هدف از برگزاری این نمایشگاه، علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی حوزه پوشاک، فراهم کردن شرایطی است که مردم بتوانند پوشاک مورد نیاز خود را با قیمت مناسب تهیه کنند.

طرح‌های برگزیده رویداد ملی طراحی لباس ایرانی اسلامی در ارومیه معرفی شدند

داور سومین رویداد ملی طراحی لباس ایرانی اسلامی و استاد مشاور انجمن علمی طراحی و دوخت آموزشکده دختران ارومیه هم در حاشیه این نمایشگاه در جمع خبرنگاران گفت: سومین رویداد ملی طراحی لباس ایرانی اسلامی در سه بخش شامل «طراحی لباس مجلسی و سنتی»، «طراحی مانتو، عبا و چادر» و همچنین «بخش ویژه لباس مدارس» برگزار شد که در مجموع ۴۵۰ اثر به دبیرخانه آن ارسال شد.

معصومه خلیلی با اشاره به رقابت فشرده و ارزیابی آثار رسیده توسط هیات داوران گفت: پس از بررسی‌های تخصصی، در نهایت ۱۴ اثر در بخش‌های مختلف به عنوان آثار برتر شناخته و معرفی شدند که نشان‌دهنده ظرفیت بالای طراحان در این حوزه است.

وی خاطرنشان کرد: از برگزیدگان این دوره با اهدای جایزه نقدی و گواهی شرکت در «جشنواره گوهرشاد» تجلیل می شود ضمن اینکه جواز حضور مستقیم در جشنواره ملی مد و لباس فجر سال جاری نیز برای این افراد صادر خواهد شد.

پنجمین نمایشگاه ملی لباس ایرانی ـ اسلامی «گوهرشاد» با حضور پروین داداندیش، مشاور وزیر و رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری و فعالان حوزه مد و لباس ایرانی اسلامی از ۱۰ استان کشور در ارومیه گشایش یافت.