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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۲:۲۹

هشدار رئیس‌جمهور صربستان درباره وقوع جنگ جهانی سوم

هشدار رئیس‌جمهور صربستان درباره وقوع جنگ جهانی سوم

رئیس‌جمهور صربستان، با اشاره به روند گسترده افزایش هزینه های تسلیحاتی در قاره اروپا، درباره احتمال وقوع یک درگیری بزرگ جهانی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، الکساندر ووچیچ در اظهاراتی صریح، روند افزایش هزینه‌ها و توان نظامی کشورهای اروپایی را در مقیاسی بی‌سابقه توصیف کرد.

وی با پرسش از هدف این تسلیح گسترده تأکید کرد که انکار این واقعیت که اروپا در حال بازسازی توان نظامی خود است، غیرممکن است.

رئیس‌جمهور صربستان با اشاره به رشد فوق‌العاده صنایع دفاعی در اروپا، به‌ویژه در آلمان، از افزایش ۱۷ برابری سود شرکت‌های فعال در این حوزه خبر داد.

وی در ادامه برای توضیح نگرانی خود به نمایشنامه‌های آنتون چخوف نویسنده معروف روس اشاره کرد و هشدار داد که حضور گسترده تسلیحات در صحنه سیاست‌های کنونی اروپا، می‌تواند به درگیری‌های واقعی منجر شود.

ووچیچ در پایان با ابراز نگرانی از فضای حاکم بر جهان، تصریح کرد: «اگر جنگ جهانی سوم آغاز نشود، معجزه خواهد بود؛ هرچند امیدوارم که ارزیابی من اشتباه باشد، اما بیم آن دارم که این سناریو محقق شود.»

کد مطلب 6984640

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