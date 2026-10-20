https://mehrnews.com/x3dp4K ۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱:۴۸ کد مطلب 6984642 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱:۴۸ روایت وفاداری مردم دیار آفتاب به آرمانهای انقلاب در شب ۲۳۴ حضور اراک- در این ویدئو روایت وفاداری مردم دیار آفتاب به آرمانهای انقلاب را در شب ۲۳۴ حضور ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6984642 کپی شد مطالب مرتبط شب ۲۳۳ مقاومت و پرچم گردانی مردم محلات در تجدید بیعت با رهبر انقلاب میدانداری مردم محلات در شب ۲۳۴ تجدید میثاق با رهبری تجلی حضور مردم محلات در شب ۲۳۲ تجدید عهد با رهبری اجتماع ۲۳۰ مردم محلات در لبیک به فرمان رهبری ۲۳۱ شب حضور؛ روایت وفاداری مردم استان مرکزی به آرمانهای انقلاب برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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