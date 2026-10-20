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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱:۴۸

روایت وفاداری مردم دیار آفتاب به آرمان‌های انقلاب در شب ۲۳۴ حضور

روایت وفاداری مردم دیار آفتاب به آرمان‌های انقلاب در شب ۲۳۴ حضور

اراک- در این ویدئو روایت وفاداری مردم دیار آفتاب به آرمان‌های انقلاب را در شب ۲۳۴ حضور ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6984642

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