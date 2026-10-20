وحدت میان مردم و نیروهای مسلح از عوامل مهم حفظ امنیت کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب رضازاده سه‌شنبه شب در دویست‌ وسی‌ و چهارمین شب تجمع مردم سلماس، با اشاره به تحولات منطقه‌ای بر ضرورت هوشیاری در برابر اقدامات بی‌ثبات‌کننده دشمن تأکید کرد و گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با آمادگی کامل و هماهنگی میان بخش‌های مختلف، از امنیت مرزها و آرامش مردم صیانت می‌کنند.

وی، با قدردانی از تلاش رزمندگان، مرزبانان، نیروهای ارتش، سپاه، بسیج و مجموعه‌های امنیتی اظهار کرد: امنیت مرزهای کشور مرهون تلاش شبانه‌روزی نیروهایی است که در شرایط دشوار و با کمترین امکانات، مسئولیت حفاظت از مرزها و مقابله با تهدیدها را بر عهده دارند.

رضازاده با اشاره به بازدیدهای اخیر از مناطق مرزی سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی افزود: حضور در مناطق مرزی و بررسی شرایط فعالیت نیروهای مستقر در این مناطق، نشان‌دهنده اهمیت آمادگی مستمر و هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای مقابله با تحرکات گروه‌های تروریستی و تهدیدهای امنیتی است.

نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحولات منطقه‌ای بر ضرورت هوشیاری در برابر اقدامات بی‌ثبات‌کننده تأکید کرد و گفت: نیروهای مسلح کشور با برخورداری از آمادگی و توان دفاعی، مسئولیت حفاظت از مرزها و مقابله با تهدیدهای احتمالی را دنبال می‌کنند.

رضازاده، وحدت میان مردم و نیروهای مسلح را از عوامل مهم حفظ امنیت کشور دانست و گفت: حضور مردم در تجمعات شبانه نشانه حمایت از مدافعان امنیت و تأکید بر همبستگی ملی است.

دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به توانمندی‌های دفاعی ایران در حوزه‌های مختلف، بر اهمیت حفظ آمادگی نیروهای مسلح و تقویت ظرفیت بازدارندگی کشور در برابر تهدیدهای خارجی تأکید کرد.