حذف رئیس ستاد ارتش از نشست نتانیاهو و وزیر جنگ آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، رسانه‌های رژیم صهیونیستی فاش کردند که ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش این رژیم، برخلاف انتظار، برای حضور در نشست غیرمعمول بنیامین نتانیاهو و پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، دعوت نشده است.

این دیدار که در پایگاه هوایی «اوودا» در جنوب سرزمین‌های اشغالی برگزار شد، با حضور مقامات دیگری انجام گرفت که هویت آن‌ها فاش نشده است.

این گزارش نشان‌دهنده یک چرخش یا شکاف احتمالی در سلسله‌ مراتب تصمیم‌گیری رژیم صهیونیستی است؛ چرا که رئیس ستاد ارتش معمولاً در نشست‌های مربوط به راهبردهای نظامی و دیدارهای مقامات دفاعی با ایالات متحده حضور دارد.

پیش از این، سازمان رادیو و تلویزیونی رژیم صهیونیستی و خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده بودند که پیت هگست در سفری برنامه‌ریزی نشده و ناگهانی به "اسرائیل" سفر کرده تا با نتانیاهو گفتگو کند.

همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که این دیدار در حالی انجام می‌شود که رژیم صهیونیستی در آستانه انتخابات کنست (پارلمانی) قرار دارد و تنش‌های سیاسی در داخل این رژیم به اوج خود رسیده است.



