به گزارش خبرنگار مهر، سینمای کوتاه ایران بارها ثابت کرده است که پتانسیل پرداختن به عمیق‌ترین بحران‌های عاطفی و اجتماعی را دارد. با این حال، فیلم کوتاه «متروک» به کارگردانی علی خالدی که در بخش ملی چهل و سومین جشنواره فیلم کوتاه تهران به رقابت می‌پردازد، گامی فراتر می‌گذارد و به صورت صریح به تاریک‌ترین ابعاد کینه، تباهی و فروپاشی اخلاقی در بستر خانواده می‌پردازد.

فیلم با یک هوشمندی فرمی در آغاز شکل می‌گیرد؛ جایی که برادر کوچک‌تر در کوچه و خیابان‌های پرپیچ‌وخم به دنبال برادر بزرگ‌تر می‌دود. این دویدن در فضاهای بیرونی و حاشیه‌ای، تنها یک مقدمه‌چینی ساده نیست، بلکه حرکتی استعاری است از دنیای امن و مرتب مهندس جوان به سمت اعماق جهان تاریک و رهاشده برادر معتاد. این تعقیب و جستجو در فضای شهری، از همان ابتدا توازن قدرت را به چالش می‌کشد؛ برادری که روزگاری در مرکز توجه والدین بود، حالا مجبور است برای نجات جان مادر، به دنبال سایه طردشده برادر بزرگ‌تر در کوچه‌ها بدود.

داستان در ادامه به فضاسازی ملموس خانه منتقل می‌شود؛ خانه‌ای با معماری و چیدمان متعلق به طبقه متوسط رو به پایین، اما آبرومند که تنش‌های انباشته‌شده سالیان را بازتاب می‌دهد. در این میان، مسئله اصلی بر محور کینه‌ای عمیق می‌چرخد؛ برادر بزرگ‌تر که سال‌هاست به دام اعتیاد افتاده، در چرخه‌ای از احساس طردشدگی و بی‌مهری دست‌وپا می‌زند؛ گویی خانواده همواره او را نادیده گرفته و تمام توجه خود را نثار برادر کوچک‌تر کرده‌اند. بحران زمانی کلید می‌خورد که بیماری حاد مادر و نیاز مبرم او به کلیه، معادله بقا را دگرگون می‌کند. شرط برادر بزرگ‌تر برای ترک یک‌ماهه و اهدای کلیه، معامله‌ای تلخ و ویرانگر برای برادر کوچک‌تر است.

فیلم در کالبدشکافی این رابطه برادرانه موفق عمل می‌کند و فیلمساز از افتادن به دام سیاه‌نمایی مطلق پرهیز کرده است. نقطه اوج این تقابل برادرانه در پرده پایانی فیلم نمایان می‌شود؛ جایی که ۲ برادر مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. کارگردان در اینجا دست به گزینشی هوشمندانه می‌زند و با حذف تصویر (بدون اینکه نمایی مستقیم از مصرف مواد به نمایش درآید)، بحران را به ذهن مخاطب منتقل می‌کند. برادر کوچکتر بدون نمایش تصویری عمل مصرف، در برابر چشم برادر بزرگ‌تر فرو می‌ریزد؛ تصمیمی که به جای افتادن در دامِ سانتی‌مانتالیسم یا نمایشِ گل‌درشت، ضربه‌ای سنگین‌تر و روان‌شناختی‌تر به تماشاگر وارد می‌کند.

«متروک» توانسته است به شکلی تماتیک، مفهوم «خون‌بها» و تقاص خطاهای عاطفی والدین را بازآفرینی کند. فیلم یادآور این حقیقت تلخ است که گاهی زخم‌های عاطفی کودکی و تبعیض‌های درون‌خانوادگی، چنان ریشه‌ای می‌دوانند که حتی نجات جان یک مادر نیز نمی‌تواند زنجیر کینه‌های برادرانه را باز کند و در نهایت، انتقام می‌تواند به خاموش شدن آخرین ستاره امید یک خانه بینجامد.

زیرمتن «متروک» یعنی لایه‌های پنهان، روان‌شناختی و جامعه‌شناختیِ جاری در پس خط داستانیِ آشکار این فیلم را می‌توان در ۳ لایه برشمرد؛ در لایه رویی، تضاد میان ۲ برادر یک دوگانه ساده «برادر موفق و تحصیل‌کرده (مهندس)» در برابر «برادر شکست‌خورده و معتاد» است. اما زیرمتن فیلم در این لایه، این دوگانه را به چالش می‌کشد و نشان می‌دهد که موفقیتِ مهندسِ جوان چقدر شکننده، ظاهری و پوشالی است.

در لایه بعدی، اعتیاد صرفاً یک ماده مخدر یا انحرافِ فردی نیست؛ بلکه به شکلی استعاری، بازتاب دهنده «انتقالِ گناه و سرایتِ جرم» است. برادر بزرگ‌تر در لایه زیرین روایت، نماینده وجدان دردناک خانواده است؛ او کسی است که تاوان بی‌عدالتی‌های عاطفی والدین را با تن خود داده است. تسلیم شدن برادر کوچک‌تر در پرده پایانی و تن دادن به خواسته و شرط برادر بزرگتر، صرفاً یک باج‌خواهی ساده نیست؛ بلکه اعترافِ تلخ و ناخواسته اوست به اینکه او نیز در گناه طرد کردن برادرش شریک بوده و در نهایت، همه اعضای این خانه به یک اندازه به این ویروس تباهی آلوده‌اند. اما در نهایت، زیرمتن اصلی فیلم به نقد پدیده «تبعیضِ ناخودآگاه والدین» می‌پردازد.