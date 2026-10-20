به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند سه شنبه شب در دیدار با استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت راهبردی موقعیت جغرافیایی آذربایجان غربی، تکمیل محورهای مرزی و توسعه شبکه راه‌های ارتباطی را از اولویت‌های مهم وزارت راه و شهرسازی برشمرد و بر ضرورت شتاب‌بخشی به اجرای طرح‌های زیرساختی تأکید کرد.

وی با قدردانی از اهتمام و پیگیری‌های استاندار آذربایجان‌ غربی برای پیشبرد پروژه‌های راه‌سازی، رفع موانع اجرایی و تقویت زیرساخت‌های مرزی، گفت: تکمیل این مسیرها، زمینه‌ساز تسهیل مبادلات تجاری، افزایش ظرفیت ترانزیتی و تقویت پیوندهای اقتصادی ایران با کشورهای همسایه خواهد بود.

بازوند همچنین تأمین نقدینگی پیمانکاران، تعیین زمان‌بندی مشخص برای اتمام پروژه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی تأمین مالی، از جمله ماده ۵۶ را مورد تأکید قرار داد.

استاندار آذربایجان‌غربی نیز با تأکید بر ضرورت تبدیل ظرفیت مرزها به موتور محرک توسعه اقتصادی استان، خواستار تسریع در تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی، رفع موانع اجرایی و تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌ها شد.

رضا رحمانی همچنین توسعه راه‌های منتهی به مرزها را عاملی تعیین‌کننده در تسهیل تجارت، تقویت مبادلات با کشورهای همسایه و بهره‌گیری از موقعیت ممتاز آذربایجان‌غربی در کریدورهای منطقه‌ای دانست.

در این نشست تکمیل محورهای نقده ـ پیرانشهر ـ تمرچین، خوی ـ قطور ـ رازی، کریدور شمال-جنوب و مسیر ایواوغلی تا گیت منطقه آزاد ماکو بررسی و تکمیل پل محور تسوج ـ سلماس و پل قره‌تپه نیز به‌عنوان بخش‌هایی اثرگذار در پیوستگی شبکه ارتباطی استان در اولویت پیگیری قرار گرفت.

تسریع در تکمیل این محور و سایر مسیرهای راهبردی استان می‌تواند افق تازه‌ای پیش روی ترانزیت، تجارت مرزی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل بگشاید که با هم‌افزایی دستگاه‌های ملی و استانی، آذربایجان‌غربی را بیش از پیش به حلقه‌ای اثرگذار در اتصال ایران به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل خواهد کرد.