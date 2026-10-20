به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران در گفتگو با شبکه العالم گفت: جمهوری اسلامی در مقطع دفاع مقتدارانه خیلی خوب عمل کرد و دشمن آمریکایی صهیونیستی شکستی را متحمل شد که هرگز تصورش را نمی کرد، اما از آنجایی که دشمنان ما پذیرش شکست برایشان سخت است، جمهوری اسلامی اقداماتش هوشمندانه و بعضا تهاجمی خواهد بود.

معاون سیاسی سپاه پاسداران افزود: علت تغییر چنین راهبردی به شکل تهاجمی و اقداماتی که بتواند بازدارندگی ما را افزایش بدهد، به این دلیل است که آمریکا برای همیشه خیال تجاوز را از سر خودش بیرون کند. توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی برای اقدامات تهاجمی علیه آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها، صهیونیست‌ها و کشورهای حامی آمریکا کاملا آشکار شده است. پایگاه های آمریکا در منطقه نابود شده است و این پایگاه ها در دوردست‌ها می‌توانند نابود شوند.



سردار یدالله جوانی در مورد امکان هدف قرار گرفتن کابل‌های اینترنت در تنگه هرمز اشاره داشت: آمریکایی ها و متحدان آنها سرمایه‌های زیادی دارند و اگر آنها بخواهند به زیرساخت‌های ما آسیب بزنند، طبیعی است که جمهوری اسلامی از تمام توان خود استفاده خواهد کرد و سرمایه‌ها و دارایی‌های آنها از جمله کابل‌های اینترنتی - هفت کابل مهم را که از زیر آب‌های تنگه هرمز رد می‌شود- به راحتی از بین خواهد برد و قطعا می تواند آسیب‌های جدی به آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن وارد کند.