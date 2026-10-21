نیسان سوخت بر و تراکتور در جاسک شاخ به شاخ شدند و سوختند

عباس سرماسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این حادثه در محدوده روستای هشدان واقع در فاصله ۱۵ کیلومتری شهر جاسک رخ داد و در پی برخورد شاخ به شاخ دو خودرو هر دو وسیله نقلیه دچار آتش‌سوزی شدند و در آتش سوختند.

وی افزود: نیروهای آتش‌نشانی شهرداری جاسک با یک دستگاه خودروی آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند و آتش را مهار کردند.

مسئول آتش‌نشانی شهرداری جاسک، ادامه داد: این حادثه خسارت جانی نداشت و پس از مهار آتش نیروهای راهداری خودروهای حادثه دیده را که در مسیر تردد قرار داشتند، به حاشیه جاده منتقل کردند تا عبور و مرور خودروها به سهولت انجام شود.

سرماسی با اشاره به سابقه حوادث ناشی از قاچاق سوخت در این محور، گفت: این نخستین حادثه آتش‌سوزی در این مسیر نیست و پیش از این نیز حوادث مرتبط با قاچاق سوخت به جان‌باختن چندین نفر منجر شده است.

وی با هشدار درباره خطرات سوخت‌بری غیرمجاز، تأکید کرد: این شیوه سوخت‌بری جان رانندگان و سایر مردم را به خطر می‌اندازد و می‌تواند حوادث ناگوار و جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.