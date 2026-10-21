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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۸:۲۸

نجات نوجوان چاقوخورده در هرمزگان با اقدام تخصصی اورژانس

نجات نوجوان چاقوخورده در هرمزگان با اقدام تخصصی اورژانس

بندرعباس - کارشناسان اورژانس هرمزگان با انجام مداخله تخصصی، وضعیت تنفسی نوجوان ۱۶ ساله چاقو خورده در منطقه گچین بالا را بهبود بخشیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سامان صادقی در تشریح جزئیات این مأموریت، اظهار کرد: در پی اعلام حادثه چاقو خوردگی یک نوجوان ۱۶ ساله در منطقه گچین بالا به مرکز ارتباطات اورژانس، یک دستگاه آمبولانس از پایگاه جاده‌ای گچین به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: پس از حضور کارشناسان اورژانس در محل و انجام ارزیابی‌های اولیه با توجه به وضعیت مصدوم نیاز به مداخله فوری و تخصصی تشخیص داده شد و کارشناسان حاضر در مأموریت با انجام اقدام درمانی «نیدل دکمپرشن» (تخلیه فشار با سوزن) برای بهبود وضعیت تنفسی نوجوان اقدام کردند.

معاون فنی و عملیات اورژانس پیش‌بیمارستانی هرمزگان، ادامه داد: پس از این مداخله اورژانسی وضعیت تنفسی مصدوم بهبود یافت و وی برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید محمدی منتقل شد.

صادقی با اشاره به آخرین وضعیت این نوجوان، گفت: مصدوم با حال عمومی مساعد روند درمان خود را در بیمارستان شهید محمدی ادامه می‌دهد.

وی ضمن قدردانی از عملکرد به موقع و تخصصی کارشناسان حاضر در این مأموریت، بیان کرد: در مأموریت‌های حساس پیش‌بیمارستانی، تشخیص سریع، تسلط علمی، مهارت عملی و تصمیم‌گیری صحیح کارشناسان می‌تواند نقشی تعیین کننده در حفظ جان بیماران داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: این مأموریت اهمیت آمادگی حرفه‌ای و توانمندی نیروهای عملیاتی را در مواجهه با شرایط تهدید کننده حیات به خوبی نشان می‌دهد.

معاون فنی و عملیات اورژانس پیش‌بیمارستانی هرمزگان در ادامه با تأکید بر ضرورت ارتقای مستمر دانش و مهارت کارکنان، تصریح کرد: اورژانس پیش‌بیمارستانی هرمزگان با اجرای برنامه‌های آموزشی و برگزاری دوره‌های بازآموزی تخصصی در مسیر به‌روزرسانی دانش علمی و تقویت مهارت‌های عملیاتی کارکنان گام برمی‌دارد تا خدماتی ایمن به موقع و باکیفیت به مددجویان ارائه کند.

کد مطلب 6984659

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