نجات نوجوان چاقوخورده در هرمزگان با اقدام تخصصی اورژانس

به گزارش خبرگزاری مهر، سامان صادقی در تشریح جزئیات این مأموریت، اظهار کرد: در پی اعلام حادثه چاقو خوردگی یک نوجوان ۱۶ ساله در منطقه گچین بالا به مرکز ارتباطات اورژانس، یک دستگاه آمبولانس از پایگاه جاده‌ای گچین به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: پس از حضور کارشناسان اورژانس در محل و انجام ارزیابی‌های اولیه با توجه به وضعیت مصدوم نیاز به مداخله فوری و تخصصی تشخیص داده شد و کارشناسان حاضر در مأموریت با انجام اقدام درمانی «نیدل دکمپرشن» (تخلیه فشار با سوزن) برای بهبود وضعیت تنفسی نوجوان اقدام کردند.

معاون فنی و عملیات اورژانس پیش‌بیمارستانی هرمزگان، ادامه داد: پس از این مداخله اورژانسی وضعیت تنفسی مصدوم بهبود یافت و وی برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید محمدی منتقل شد.

صادقی با اشاره به آخرین وضعیت این نوجوان، گفت: مصدوم با حال عمومی مساعد روند درمان خود را در بیمارستان شهید محمدی ادامه می‌دهد.

وی ضمن قدردانی از عملکرد به موقع و تخصصی کارشناسان حاضر در این مأموریت، بیان کرد: در مأموریت‌های حساس پیش‌بیمارستانی، تشخیص سریع، تسلط علمی، مهارت عملی و تصمیم‌گیری صحیح کارشناسان می‌تواند نقشی تعیین کننده در حفظ جان بیماران داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: این مأموریت اهمیت آمادگی حرفه‌ای و توانمندی نیروهای عملیاتی را در مواجهه با شرایط تهدید کننده حیات به خوبی نشان می‌دهد.

معاون فنی و عملیات اورژانس پیش‌بیمارستانی هرمزگان در ادامه با تأکید بر ضرورت ارتقای مستمر دانش و مهارت کارکنان، تصریح کرد: اورژانس پیش‌بیمارستانی هرمزگان با اجرای برنامه‌های آموزشی و برگزاری دوره‌های بازآموزی تخصصی در مسیر به‌روزرسانی دانش علمی و تقویت مهارت‌های عملیاتی کارکنان گام برمی‌دارد تا خدماتی ایمن به موقع و باکیفیت به مددجویان ارائه کند.