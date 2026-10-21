مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس الگوهای هواشناسی، تا پایان هفته جریانات نسبتاً مرطوب شمالی به تناوب استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد که پیامد آن افزایش ابر و حاکمیت آسمانی قسمتی تا نیمه‌ابری در بیشتر مناطق خواهد بود.

وی افزود: در این مدت، بارش‌های پراکنده‌ای در مناطق کوهپایه‌ای و کوهستانی استان، به‌ویژه در نیمه غربی گلستان، پیش‌بینی می‌شود که از نظر مقدار چندان قابل‌توجه نیست.

کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به احتمال وقوع بارش‌های رگباری در برخی مناطق استان طی امشب و فردا گفت: این بارش‌ها ممکن است به‌صورت محلی در برخی نقاط شدت بیشتری داشته باشند، اما در مجموع، تا اوایل هفته آینده بارندگی مؤثری که بتواند نیاز آبی اراضی کشاورزی استان را تأمین کند، پیش‌بینی نمی‌شود.

اصحابی همچنین از کاهش دمای هوا در گلستان خبر داد و اظهار کرد: از امروز دمای هوا نسبت به روزهای گذشته حدود سه تا چهار درجه سانتی‌گراد کاهش می‌یابد و این شرایط دمایی تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.